緩頰？盧秀燕拋8000億到1兆軍購 今稱國民黨「+N」版差不多

盧秀燕強調，她的軍購版本跟行政院版、國民黨版差異不大。（記者蘇孟娟攝）

行政院版國防特別條例草案送立法院外交、財政聯席會審議，因朝野無共識續卡關，台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，首度表態「合理軍購金額應8000億元到1兆元之間」，引發各界強烈關注；盧秀燕今（30）日受訪稱，她的版本跟行政院版及國民黨版差異不大，尤其國民黨版「3800億+N」，「這個N學問很大」、「是可以增加的」，增加多少有賴行政院跟立法院溝通。

行政院版國防特別條例草案在立院卡關多時，連美方均高度關切，盧秀燕日前訪美釋出與美方多次談及軍購案，但出訪美後對於她個人支持軍購金額始終三緘其口，日前行政院版國防特別條例草案送立法院外交、財政聯席會審議，因朝野無共識仍陷膠著，昨她拋震撼彈，接受本報專訪時，首度透露她支持合理軍購金額應「8000億元到1兆元之間」，因跟國民黨版「3800億+N」相差懸殊，引起黨內高度討論、甚至全國關注。

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盧秀燕今天說，她個人主張軍購應8000億元到1兆之間，但大家仔細看，無論是政院版、國民黨版跟她的版本，「其實差異不大」。

盧秀燕說，行政院版是1.25兆、國民黨版「3800億+N」，尤其要請大家特別注意國民黨版有+N，「這裡學問很大」、「N是可以增加的」，至於增加多少有賴行政院跟立法院雙方溝通。

但盧秀燕強調，她提出的版本又跟行政院版及國民黨版略有不同，中央潛艦預定8艘，無人機只有20萬架，她主張潛艦要縮小一點、無人機要放大。

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