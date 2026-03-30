美訪團抵台、國台辦招手鄭麗文 黃捷：中共釋訊旨在混淆國際定位

國台辦則宣布邀請國民黨主席鄭麗文訪中，對此，民進黨團副書記長黃捷認為，中共釋出這個消息是要跟美方「打對台」，民進黨團幹事長莊瑞雄大膽預測到4月12號前軍購條例一定卡關。（記者陳逸寬攝）

國防特別條例審查陷入僵局之際，美國參議院外交委員會訪團凌晨抵台，國台辦則宣布邀請國民黨主席鄭麗文訪中。對此，民進黨團副書記長黃捷認為，中共釋出這個消息是要跟美方「打對台」，甚至想要試圖混淆台灣在國際上的定位，這萬萬不可取；她也喊話鄭麗文赴中應秉持兩原則，包含對等尊嚴及與習近平談台灣軍購急迫性。

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團今天抵台，並將會見總統賴清德；與此同時，新華社報導，國台辦主任宋濤今天表示，中共中央和中共總書記習近平歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率中國國民黨訪團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。

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黃捷上午受訪時說，鄭麗文擔任國民黨主席時，確實看得出來她的野心，這也是她想要創造的歷史定位，就是在馬英九之後第2位跟習近平舉辦正式會議的對象；很明顯的，她想要拉攏中共的野心不言而喻，但就台灣的立場，台灣人民一心都希望守護台灣的民主自由，包括立法院的軍購案被藍白拖延，多數的人民都非常擔心。

黃捷指出，鄭麗文在此時如果接受了習近平的邀請，達成所謂的「鄭習會」，第一個受衝擊的應該會是所有要選舉的國民黨待選舉人員，因為台灣人民不會支持鄭習會，台灣的人民也不會認為，在這個時候、這麼敏感的時刻跟中共互動，對台灣有什麼幫助。

黃捷說，今天美國參議員有非常大的訪團來台，代表台灣跟美方有很明顯互動的進展，而中共釋出這個消息是要跟美方之間「打對台」，甚至想要試圖混淆台灣在國際上的定位，還有台灣想要對國際上釋出的訊息，他們認為這是萬萬不可取。

莊瑞雄說，投向中國的懷抱、跟美方對幹，不要說民進黨團在這邊有過多的評論，相信國民黨的內部嚇他們自己都給嚇死了。而中國發出的會面訊息好像是在對中國國民黨在召喚，這個對國民黨也不好，總預算不審，然後軍購條例卡住，他大膽預測到4月12號前軍購條例一定卡關。

莊瑞雄認為，如果鄭麗文確認中華民國是一個主權獨立的國家，她就必須要展現該有的一個態度，鄭麗文以前是民進黨的戰友，她過去的主張是何其激烈、何其讓本土派的人讚賞，相信習近平也不至於把她過去挖出來。但選在4月7號到4月12號會面，國民黨當然是很大的衝擊，但是他們也要冷靜的來看到底他們要談些什麼，先也不做過度的一個預測。

黃捷最後表示，希望鄭麗文這一趟可以秉持兩個原則，第一個，必須要「對等尊嚴」，不要過去就把台灣主權、國家利益賣了；第二個，希望她表達台灣軍購的急迫性，大方並正式的跟習近平談到，告訴中方不要再對台灣進行侵略，把台灣人民的期待繼續擁有和平環境，正式大方的告訴習近平，請他們不要再多加侵略，讓台灣可以自主的提升國防能力。

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