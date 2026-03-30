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    首頁 > 政治

    美參議員抵台敦促軍購 顧立雄感謝盧秀燕支持：1.25兆建構戰力「缺一不可」

    2026/03/30 10:17 記者方瑋立／台北報導
    美國參議院外交委員會訪團於今（30）日凌晨抵台，各界關注美方此行是否為敦促我國通過國防特別條例及預算；台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪時指出，軍購不必等到發價書來，支持8千億至1兆元額度。國防部長顧立雄今天受訪時特別感謝盧支持預算，但他強調，行政院提出的1.25兆元特別預算版本，這7項提升全面戰力的規劃「缺一不可」。（資料照）

    美國參議院外交委員會訪團於今（30）日凌晨抵台，各界關注美方此行是否為敦促我國通過國防特別條例及預算；台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪時指出，軍購不必等到發價書來，支持8千億至1兆元額度。國防部長顧立雄今天受訪時特別感謝盧支持預算，但他強調，行政院提出的1.25兆元特別預算版本，這7項提升全面戰力的規劃「缺一不可」。（資料照）

    美國參議院外交委員會訪團於今（30）日凌晨抵台，各界關注美方此行是否為敦促我國通過國防特別條例及預算；台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪時指出，軍購不必等到發價書來，支持8千億至1兆元額度。國防部長顧立雄今天受訪時特別感謝盧支持預算，但他強調，行政院提出的1.25兆元特別預算版本，這7項提升全面戰力的規劃「缺一不可」。

    對於美方訪團的到來，顧立雄重申，國防部提出的特別預算完全是根據「敵情威脅」與「整體作戰的一個需求」所提出的完整規劃，目的是提升台灣的全面戰力。

    針對盧秀燕接受本報專訪提出「8000億元到1兆元」折衷方案，顧立雄也說，感謝盧秀燕市長願意支持相關預算，但他隨即重申，行政院提出的1.25兆元預算，是基於敵情威脅與作戰能力的科學計算，這7大項的能力建構是一個完整性的規劃，缺一不可。

    顧立雄說，希望特別預算能夠不分朝野獲得支持，不要去區分軍購、委製跟商購，因為無論是哪一個案項，都是獲得完整戰力不可或缺的部分。

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