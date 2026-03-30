盧秀燕支持軍購通過8千億到1兆 黃國昌：付了錢的東西一定要拿到

針對國防特別預算條例，民眾黨主席黃國昌認為付了錢一定要拿到東西。（圖擷取自YT「千秋萬世」）

針對軍購特別條例草案爭議，台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪首度表態，她認為合理應該通過8000億元到1兆元之間，現在除了立法院預計通過的3800億元外，另一部份4000億元軍購「不必等發價書」。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨支持台灣的國防，強化自我防衛能力，但是絕對無法容忍貪腐、浪費，台灣人付了錢的東西，一定要拿到。

黃國昌今天上午接受廣播節目「千秋萬世」專訪，被問及盧秀燕對軍購案立場的看法。黃國昌說，台灣只要付了錢，國防能力就能提升，還是要拿到東西（武器），國防能力才能提升？執政黨從未給回應，他不太喜歡談多少錢，框多少錢到底有什麼意義？要看數字背後要買的是什麼東西。

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黃國昌表示，前總統蔡英文8年編列國防特別預算總經費僅4000多億元，賴清德才當總統第2年，就要1.25兆元，但是到底要買什麼，只有美國國務院在去年12月18日公布的清單，他們看了之後認為有道理，的確符合台灣需要，就放入民眾黨版本的軍購條例。

黃國昌提到，美國說還有第2批軍購，但是沒有具體內容，連美國都說項目還在做內部調整、尚未確定，但是美國要公布以前，必須經過國會同意，「我們百分之百尊重，那是他們的民主程序，如果台灣和美國是民主同盟，是不是應該尊重彼此的民主程序？」如果美國這麼支持台灣的國防預算，就應該趕快督促行政部門，盡快公布第2批軍購清單，台灣就有合理的基礎去判斷，是否要納入第2波軍購條例，這才是民主國家應有的態度。

黃國昌說，每當在野黨理性監督，就會被貼上「中共同路人」標籤，例如今年1名F16飛官在花蓮墜海，F-16A、B型「戰力提升計畫」到他出事為止都還沒有完成，台灣已經付了2000多億元，卻沒有完成，代價是優秀飛官因此犧牲寶貴生命，為什麼付了2000多億元性能沒有提升、自動防撞系統沒有完成？難不成台灣人已經變成這件事情不准問，只要付錢就好，有沒有完成不准問。

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