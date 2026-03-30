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    首頁 > 政治

    堅稱上凱道為柯文哲討公道 黃國昌：目標2028讓民進黨下台

    2026/03/30 09:09 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨昨辦「戰！329上凱道討公道」活動，集結小草為前台北市長柯文哲聲援；民眾黨主席黃國昌（右）今上「千秋萬事」節目專訪重申，昨天活動主要幫柯文哲討公道、為公平正義與台灣民主而戰。（圖翻攝自「中廣新聞網」YouTube）

    民眾黨昨辦「戰！329上凱道討公道」活動，集結小草為前台北市長柯文哲聲援；民眾黨主席黃國昌（右）今上「千秋萬事」節目專訪重申，昨天活動主要幫柯文哲討公道、為公平正義與台灣民主而戰。（圖翻攝自「中廣新聞網」YouTube）

    前台北市長柯文哲涉京華城弊案，一審被重判17年，民眾黨昨（29）日辦「戰！329上凱道討公道」活動，集結小草為柯聲援；民眾黨主席黃國昌今上廣播節目「千秋萬事」專訪重申，昨天活動主要幫柯文哲討公道、為公平正義與台灣民主而戰，他也說，繼續讓民進黨這樣執政下去，台灣真的會完蛋，所以他的目標2028年讓民進黨下台反省，重新讓他們學會謙卑，讓他們知道人民才是國家的主人。

    黃國昌在節目中表示，這一次上凱道討公道的活動，最主要當然是要回應荒腔走板的判決，幫柯文哲討公道，但其實更重要的意義是在，「台灣的民主法治走到今天，如果出現了這麼離譜的事情，我們都無動於衷，我們都毫無感覺的話，那下個被害者又是誰？」如果今天台灣的司法被執政者的黑手伸進去，導致了不公不義的結果，如果還沒有有所反制的話，只是縱容掌權者繼續胡作非為。

    他強調，昨天在凱道說戰到底，「其實我們是為公平正義而戰，為台灣的民主而戰，這是昨天整個活動最主要的主軸，也希望說大家其實真的不要灰心喪志，我們沒有灰心喪志的本錢，因為這個國家是屬於我們的，我們都生活在這塊土地上面」。

    黃國昌也說，「其實我今天早上，一大早起來坐在客廳，我媽媽突然衝出來跟我講說，兒子『綠色的很可怕』，當然我可以感受到長輩他們的憂心，但我回想的一個問題是，我們在台灣爭取這麼久的自由民主法治人權，我們不就是要給人民一個免於恐懼的自由，讓每個人都可以好好的在這塊土地上，安居樂業、追尋人生的理想」，這也是昨天阿北（柯文哲）他在最後想告訴所有的支持者，「我們不會放棄，我們每天早上起來持續努力地工作，要奪回屬於我們自己的國家」。

    他表示，「柯文哲（前）主席個人的清白，我們當然會循司法的途徑，在二審極力的幫柯文哲討回清白跟公道」，但他邀請大家思考更嚴肅的問題，如果連柯文哲這樣的人都可以遭到這樣子的司法迫害的話，那一般的老百姓面對這樣的司法，不會害怕、恐懼嗎？誰還敢站出來反對、批評執政者？

    黃國昌指出，「我其實從一段時間以前，我就很清楚地看得出來，繼續讓民進黨這樣執政下去，台灣真的會完蛋，所以我的目標非常清楚，2028年讓民進黨下台反省，重新讓他們學會謙卑，讓他們知道人民才是國家的主人」。

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