國民黨彰化縣長提名倒數！謝衣鳯駁勸退傳聞 柯呈枋路口拜票催進度

立委謝衣鳯（中）多次重申參選彰化縣長的決心與態度不變，強烈表達參與年底縣長選舉的意願。（記者張聰秋攝）

國民黨中央曾表明彰化縣長提名人選本月底完成，明天（31日）最後一天，目前仍陷膠局，傳聞國民黨主席鄭麗文昨天缺席台北凱道活動是到彰化謝家「喬」選戰佈局，勸退立委謝衣鳯「選縣長」，儘管傳聞已被謝衣鳯否認，提名進度無進展。

謝衣鳯表示，昨天她行程滿檔，「鄭沒有約我要談什麼」，她僅和鄭在芳苑、台灣省農會前總幹事謝國雇公祭場合短暫碰面，彼此沒說什麼，「我參選縣長態度沒有變！」

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另一位爭取提名的彰化縣府參議柯呈枋，今（30）天一早前往路口拜票，向通勤上班的鄉親問候，持續強化曝光、爭取選民認同，展現拚戰到最後一刻的決心。

對於提名進度，柯呈枋也呼籲，黨中央既然已多次表示3月底前會產生人選，希望制度能夠儘速確定並完成提名作業，讓黨內能夠盡早整合、團結一致對外作戰，因為彰化這一戰非常關鍵，唯有團結，才能守住彰化。

柯呈枋表示，他按照節奏爭取選民支持，至始至終不受制度變化影響，目前他已完成全縣八大分局區市場掃街行程，現在再展開路口拜票，持續透過最直接的方式與鄉親面對面交流，傾聽基層最真實的聲音，爭取獲得提名。

爭取國民黨彰化縣長提名參選年底縣長的縣府參議柯呈枋，展開路口拜票，爭取認同與出線。（柯呈枋提供）

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