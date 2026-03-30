為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨彰化縣長提名倒數！謝衣鳯駁勸退傳聞 柯呈枋路口拜票催進度

    2026/03/30 09:26 記者張聰秋／彰化報導
    立委謝衣鳯（中）多次重申參選彰化縣長的決心與態度不變，強烈表達參與年底縣長選舉的意願。（記者張聰秋攝）

    立委謝衣鳯（中）多次重申參選彰化縣長的決心與態度不變，強烈表達參與年底縣長選舉的意願。（記者張聰秋攝）

    國民黨中央曾表明彰化縣長提名人選本月底完成，明天（31日）最後一天，目前仍陷膠局，傳聞國民黨主席鄭麗文昨天缺席台北凱道活動是到彰化謝家「喬」選戰佈局，勸退立委謝衣鳯「選縣長」，儘管傳聞已被謝衣鳯否認，提名進度無進展。

    謝衣鳯表示，昨天她行程滿檔，「鄭沒有約我要談什麼」，她僅和鄭在芳苑、台灣省農會前總幹事謝國雇公祭場合短暫碰面，彼此沒說什麼，「我參選縣長態度沒有變！」

    另一位爭取提名的彰化縣府參議柯呈枋，今（30）天一早前往路口拜票，向通勤上班的鄉親問候，持續強化曝光、爭取選民認同，展現拚戰到最後一刻的決心。

    對於提名進度，柯呈枋也呼籲，黨中央既然已多次表示3月底前會產生人選，希望制度能夠儘速確定並完成提名作業，讓黨內能夠盡早整合、團結一致對外作戰，因為彰化這一戰非常關鍵，唯有團結，才能守住彰化。

    柯呈枋表示，他按照節奏爭取選民支持，至始至終不受制度變化影響，目前他已完成全縣八大分局區市場掃街行程，現在再展開路口拜票，持續透過最直接的方式與鄉親面對面交流，傾聽基層最真實的聲音，爭取獲得提名。

    爭取國民黨彰化縣長提名參選年底縣長的縣府參議柯呈枋，展開路口拜票，爭取認同與出線。（柯呈枋提供）

    爭取國民黨彰化縣長提名參選年底縣長的縣府參議柯呈枋，展開路口拜票，爭取認同與出線。（柯呈枋提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播