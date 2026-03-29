人潮「溢出」景福門交管 民眾黨宣布戰凱道突破3萬人

民眾黨支持者手舉抗議標語、齊聚總統府前凱達格蘭大道，參與「上凱道，討公道」。（記者方賓照攝）

前台北市長柯文哲涉京華城貪污案遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年，為此，民眾黨今（29日）午舉辦「上凱道、討公道」行動，號召全國小草集結總統府前聲援「阿伯」。活動開始約1小時後，主持人宣布現場與會人數「突破3萬人」，人潮從凱道前主舞台一路蔓延到景福門圓環，現場相當擁擠。

民眾黨今舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢活動，集結全國各地小草齊聚凱道，聲援一審宣判有罪的柯文哲。民眾黨直呼，「司法」已不再公平正義、淪執政者工具，維護社會正義的最後一道防線已崩壞，呼籲小草站出來為民主人權而戰、為司法改革而戰。

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活動進行期間，先是網紅「吃屎哥」游兆霖台下大喊柯文哲貪污、隨即被警方帶離；因反對名間鄉焚化爐興建案而爆紅的南投在地製茶師常行深，稍早也在造勢會場中，指名大罵國民黨立委游顥「讓台灣茶沒有未來」，因非針對柯文哲，並未引起周邊民眾黨支持者反感。

此外，活動進行至下午3點25分，活動主持人、民眾黨台北市議員參選人許甫高喊現場破3萬人；民眾黨團主任陳智菡則表示，由於人潮溢出，目前景福門已開始交管、封閉車道。

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