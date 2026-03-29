為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    人潮「溢出」景福門交管 民眾黨宣布戰凱道突破3萬人

    2026/03/29 15:53 記者陳治程／台北報導
    民眾黨支持者手舉抗議標語、齊聚總統府前凱達格蘭大道，參與「上凱道，討公道」。（記者方賓照攝）

    民眾黨支持者手舉抗議標語、齊聚總統府前凱達格蘭大道，參與「上凱道，討公道」。（記者方賓照攝）

    前台北市長柯文哲涉京華城貪污案遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年，為此，民眾黨今（29日）午舉辦「上凱道、討公道」行動，號召全國小草集結總統府前聲援「阿伯」。活動開始約1小時後，主持人宣布現場與會人數「突破3萬人」，人潮從凱道前主舞台一路蔓延到景福門圓環，現場相當擁擠。

    民眾黨今舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢活動，集結全國各地小草齊聚凱道，聲援一審宣判有罪的柯文哲。民眾黨直呼，「司法」已不再公平正義、淪執政者工具，維護社會正義的最後一道防線已崩壞，呼籲小草站出來為民主人權而戰、為司法改革而戰。

    活動進行期間，先是網紅「吃屎哥」游兆霖台下大喊柯文哲貪污、隨即被警方帶離；因反對名間鄉焚化爐興建案而爆紅的南投在地製茶師常行深，稍早也在造勢會場中，指名大罵國民黨立委游顥「讓台灣茶沒有未來」，因非針對柯文哲，並未引起周邊民眾黨支持者反感。

    此外，活動進行至下午3點25分，活動主持人、民眾黨台北市議員參選人許甫高喊現場破3萬人；民眾黨團主任陳智菡則表示，由於人潮溢出，目前景福門已開始交管、封閉車道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播