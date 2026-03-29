為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨329上凱道聲援柯文哲 警方部署上百警力維安戒備

    2026/03/29 15:40 記者王冠仁、蔡愷恆／台北報導
    警方部署警力維安。（記者王冠仁攝）

    警方部署警力維安。（記者王冠仁攝）

    台北地方法院日前將涉入京華城弊案的民眾黨創黨主席柯文哲判刑17年，民眾黨對此不滿，在今天下午於總統府前凱達格蘭大道舉辦集會抗議。台北市警方因應此場勤務，部署上百警力投入維安，嚴防一切衝突事件發生。

    台北市警局表示，因應這場抗議活動，警方在凱道周邊架設鐵馬護欄、改道牌等相關阻材，同時派員在鄰近集會地點的附近捷運站出入口，也派員到場指揮疏導，防範踩踏事件。

    轄區中正一分局派出120名警力，投入維安、蒐證、交通疏導等勤務，同時也向保一總隊申請60名支援警力。

    警方說，今天這場活動是在下午2時30分開始，但在活動開始前，現場就已經陸續出現聲援群眾；下午3時許，現場群眾已經溢散至景福門前。

    警方表示，柯文哲預計在下午4時許到場發表演說，警方預估屆時將是參與人潮最多之時，警方將持續強化相關維安、交通疏導措施，確保活動的秩序與安全。

    北捷也在站內擺放凱道方向指引，也派身上掛著大聲公的服務人員在台大醫院一號出口巡視。經詢問捷運人員得知，告示牌是旅客服務的一環，與政治無關。

    經了解，因有不少民眾詢問，過往周邊舉辦大型活動也會設置告示牌及指引，對方認為與政治無關，不要將北捷跟政治事件掛鉤。

    北捷在站內擺放凱道方向指引，也派身上掛著大聲公的服務人員在台大醫院一號出口巡視。（記者蔡愷恆攝）

    北捷在站內擺放凱道方向指引，也派身上掛著大聲公的服務人員在台大醫院一號出口巡視。（記者蔡愷恆攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播