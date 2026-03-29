民眾黨329上凱道聲援柯文哲 警方部署上百警力維安戒備

警方部署警力維安。（記者王冠仁攝）

台北地方法院日前將涉入京華城弊案的民眾黨創黨主席柯文哲判刑17年，民眾黨對此不滿，在今天下午於總統府前凱達格蘭大道舉辦集會抗議。台北市警方因應此場勤務，部署上百警力投入維安，嚴防一切衝突事件發生。

台北市警局表示，因應這場抗議活動，警方在凱道周邊架設鐵馬護欄、改道牌等相關阻材，同時派員在鄰近集會地點的附近捷運站出入口，也派員到場指揮疏導，防範踩踏事件。

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轄區中正一分局派出120名警力，投入維安、蒐證、交通疏導等勤務，同時也向保一總隊申請60名支援警力。

警方說，今天這場活動是在下午2時30分開始，但在活動開始前，現場就已經陸續出現聲援群眾；下午3時許，現場群眾已經溢散至景福門前。

警方表示，柯文哲預計在下午4時許到場發表演說，警方預估屆時將是參與人潮最多之時，警方將持續強化相關維安、交通疏導措施，確保活動的秩序與安全。

北捷也在站內擺放凱道方向指引，也派身上掛著大聲公的服務人員在台大醫院一號出口巡視。經詢問捷運人員得知，告示牌是旅客服務的一環，與政治無關。

經了解，因有不少民眾詢問，過往周邊舉辦大型活動也會設置告示牌及指引，對方認為與政治無關，不要將北捷跟政治事件掛鉤。

北捷在站內擺放凱道方向指引，也派身上掛著大聲公的服務人員在台大醫院一號出口巡視。（記者蔡愷恆攝）

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