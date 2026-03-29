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    首頁 > 政治

    林國漳當一日導覽員 帶領新住民認識宜蘭「青天縣長」陳定南

    2026/03/29 15:57 記者江志雄／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中），帶領新住民認識「青天縣長」。（圖取自林國漳粉專）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中），帶領新住民認識「青天縣長」。（圖取自林國漳粉專）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，今天（29日）受邀到陳定南教育基金會擔任導覽員，帶領新住民認識「青天縣長」。林國漳認為，不論來自何方，只要在這片土地生活，都應被理解與尊重，這正是宜蘭精神，也是台灣多元價值的展現。

    民進黨新住民事務部舉辦民主深耕之旅，林國漳偕同陳定南長子陳仁杰（小乖）一起分享陳定南老縣長的故事。林國漳說，自己曾任陳定南的律師，協助訴訟與法律扶助案件，因此更貼近地看見他的為人。

    林國漳指出，很多人印象中的陳定南，是鐵面無私的政治家，但在共事過程中，更感受到他正直之外的同理與溫度，今天和新住民朋友分享這段經歷，格外有意義，因為陳定南留下的，不只是遠見的建設，更是一種重視理解、彼此認同的精神。

    林國漳（右）偕同陳仁杰（左）一起分享陳定南老縣長的故事。（圖取自林國漳粉專）

    林國漳（右）偕同陳仁杰（左）一起分享陳定南老縣長的故事。（圖取自林國漳粉專）

    林國漳認為，陳定南留下的不只是遠見，更是一種重視理解、彼此認同的精神。（圖取自林國漳粉專）

    林國漳認為，陳定南留下的不只是遠見，更是一種重視理解、彼此認同的精神。（圖取自林國漳粉專）

    林國漳（後排中間）受邀到陳定南教育基金會擔任導覽員。（圖取自林國漳粉專）

    林國漳（後排中間）受邀到陳定南教育基金會擔任導覽員。（圖取自林國漳粉專）

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