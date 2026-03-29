為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣國又來民眾黨凱道集會鬧場 警方舉牌警告

    2026/03/29 16:11 記者王冠仁／台北報導
    警方舉牌警告。（記者王冠仁翻攝）

    警方舉牌警告。（記者王冠仁翻攝）

    台灣民眾黨今天下午在總統府前凱達格蘭大道，舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢活動，藉此來聲援因為京華城案被判刑17年的創黨主席柯文哲。沒想到，台灣國理事長陳峻涵今天再次率員前來鬧場，還企圖闖進活動會場。警方見狀，立刻派出優勢警力進行攔阻，並對他舉牌警告，他最終才離去，沒有發生衝突。

    警方說，陳峻涵約在今天下午1時許，率領少數幾位群眾前來，他跟群眾原本在警方於中山南路、常德街口設立的意見表達區。不過，他隨後又率員往南走，想從景福門處進入活動現場。

    警方表示，由於陳偏離原本核准的活動範圍，警方立刻上前攔阻，並以優勢警力阻止他進入民眾黨活動現場。陳起先在場與警方僵持，警方見他屢勸不聽，最後對他舉牌警告、命令解散，他這才悻悻然率眾離去。

    警方指出，這並非台灣國成員首次來民眾黨場合鬧事。在3月26日柯文哲宣判當天，陳峻涵也率員到台北地院外鬧場，陳當時率眾大喊「法網恢恢、罪有應得」、「今日柯文哲、明日黃國昌」，同時用大聲公播放燃放鞭炮的聲響，想營造「慶祝」的氛圍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播