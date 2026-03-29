台灣國又來民眾黨凱道集會鬧場 警方舉牌警告

警方舉牌警告。（記者王冠仁翻攝）

台灣民眾黨今天下午在總統府前凱達格蘭大道，舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢活動，藉此來聲援因為京華城案被判刑17年的創黨主席柯文哲。沒想到，台灣國理事長陳峻涵今天再次率員前來鬧場，還企圖闖進活動會場。警方見狀，立刻派出優勢警力進行攔阻，並對他舉牌警告，他最終才離去，沒有發生衝突。

警方說，陳峻涵約在今天下午1時許，率領少數幾位群眾前來，他跟群眾原本在警方於中山南路、常德街口設立的意見表達區。不過，他隨後又率員往南走，想從景福門處進入活動現場。

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警方表示，由於陳偏離原本核准的活動範圍，警方立刻上前攔阻，並以優勢警力阻止他進入民眾黨活動現場。陳起先在場與警方僵持，警方見他屢勸不聽，最後對他舉牌警告、命令解散，他這才悻悻然率眾離去。

警方指出，這並非台灣國成員首次來民眾黨場合鬧事。在3月26日柯文哲宣判當天，陳峻涵也率員到台北地院外鬧場，陳當時率眾大喊「法網恢恢、罪有應得」、「今日柯文哲、明日黃國昌」，同時用大聲公播放燃放鞭炮的聲響，想營造「慶祝」的氛圍。

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