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    首頁 > 政治

    民眾黨動員小草戰凱道 民進黨嗆：先說不分區是海選或「中南海選」

    2026/03/29 16:13 記者陳昀／台北報導
    民進黨質疑，民眾黨既然要號召集會，先向台灣社會交代清楚，不分區名單到底是「海選」還是「中南海選」。（民進黨提供）

    民進黨質疑，民眾黨既然要號召集會，先向台灣社會交代清楚，不分區名單到底是「海選」還是「中南海選」。（民進黨提供）

    民眾黨前主席、台北市長柯文哲涉京華城貪污圖利、政治獻金侵占背信等罪，一審宣判有期徒刑17年、褫奪公權6年，民眾黨今動員全國小草「上凱道、討公道」。對此，民進黨質疑，民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯涉違反「反滲透法」遭起訴，民眾黨至今只會護航瞎挺，既然要號召集會，先向台灣社會交代清楚，不分區名單到底是「海選」還是「中南海選」？「白色力量」的「白」是中共統戰「白手套」的「白」嗎？

    民進黨在臉書發文指出，新北地檢署日前以涉嫌「反滲透法」、「銀行法」、「刑法」等多項罪名正式起訴徐春鶯，並詳細揭露其與中共統戰系統的緊密關聯，令人震驚。事發至今，民眾黨除了護航、瞎挺外，從不回答民眾黨是否遭到滲透？有無展開任何檢討與改進措施？

    民進黨抨擊，回顧當年，民眾黨高舉素人大旗，號稱要打破黑箱、「海選」優秀人才，誰能想到海水一退，才發現原來民眾黨的不分區名單，竟是「中南海」選的。檢調發現徐春鶯涉嫌接受中共命令，在2022年台北市長選舉動員為黃珊珊站台；2024年總統大選依中共指示加入民眾黨為柯文哲助選；中共更透過徐向民眾黨索要不分區立委席次，藉此擴大對台統戰影響力。

    民進黨進一步表示，中共吩咐徐春鶯操弄中配議題、分裂台灣社會，當徐因爭議無法列入不分區名單時，中共甚至指定仍具備中國籍的李貞秀接班；此外，徐春鶯還涉嫌偽造文書，協助中共官員孫憲隱匿身分來台，接觸國內政治人物。

    民進黨指出，正如陸委會副主委梁文傑所說，被滲透的政黨也是受害者，但當滲透的事實明顯時，政黨就該處理，否則就是「自願被滲透」、跟對岸合作。民進黨質疑，白色力量的白，其實是「中共統戰白手套」的「白」嗎？民眾黨內部還有多少中國人？政黨實際組成，是不是比支持者以為的還更接近共產黨？

    民進黨呼籲，民眾黨既然今日要號召集會，就應該向支持者與台灣社會講清楚，好好給個交代。

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