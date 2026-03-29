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    首頁 > 政治

    台中17車「上凱道」挺柯 江和樹：「阿北不放棄」我們不放棄

    2026/03/29 12:57 記者黃旭磊／台中報導
    民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇（第3排中）率支持者從台中搭遊覽車到台北「上凱道，討公道」。（民眾黨提供）

    民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇（第3排中）率支持者從台中搭遊覽車到台北「上凱道，討公道」。（民眾黨提供）

    台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案一審遭判17年，台中市基層今天集結17輛遊覽車「上凱道，討公道」，民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇、「小草女神」劉芩妤率超過680人北上聲援；民眾黨台中市議員江和樹喊話「阿北」，「只要你不放棄，我們也不會放棄，無法接受烏龍政治判決」。

    「上凱道，討公道」！民眾黨集結4部遊覽車，今天上午從文心路台中市黨部及豐原區主委陳清龍服務處出發，此外市議員江和樹在大里、太平發起13車，總計17車超過680人，吳皇昇中午已抵達台北，他強調，還有不計其數自發開車上車支持者，大家都來聲援「阿北」非常感動。

    江和樹說，支持者自動自發，每個人車費平均下來大概只有兩百多塊，目的就是聲援阿北，無法接受烏龍政治判決，看到阿北勇敢撐，不禁紅眼眶真的很不捨，「阿北只要你不放棄，我們也不會放棄」。

    民眾黨部強調，這兩天有很多民眾加入終身黨員，在台北市凱道現場也有黨服務台協助多名支持者入黨。

    有參加活動的補教老師說，檢調說210萬元就是匯入政黨專戶政治獻金，卻被拿來當作賄款實在太荒謬了，任何人都不相信，這不是政治迫害什麼才是政治迫害。

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