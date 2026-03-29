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    首頁 > 政治

    高雄市長選戰殺出程咬金 這位「黨主席」宣布親征

    2026/03/29 11:15 記者葛祐豪／高雄報導
    張靜（左）宣布選高雄市長。（圖擷自司法改革黨臉書）

    張靜（左）宣布選高雄市長。（圖擷自司法改革黨臉書）

    2026高雄市長選戰殺出程咬金，在藍綠候選人之外，司法改革黨主席、律師張靜也宣布參選高雄市長，他強調為了小黨的生存與尊嚴，決定一拚高雄市長，希望化不可能為可能。

    張靜曾擔任過法官及檢察官，曾受彭文正委託提起「蔡英文確認博士論文不存在之訴」，2022年開庭時，張靜斥責法官「混蛋」而挨告，被台北地院依公然侮辱罪判罰金8千元，他選擇入獄服刑。

    張靜接受媒體訪問時說，藍綠兩大黨長期輪流執政，早已將司法資源與政商關係綁在一起，容不下真正監督的第三勢力。依照民進黨過去執政的歷史經驗，須從地方縣市長選舉做起，從地方包圍中央，逐漸累積政治資源，小政黨才有生存空間。

    司法改革黨簡稱司改黨，成立於2023年7月1日，支持台灣的司法改革運動。2025年8月22日，司法改革黨於台北監獄前召開記者會，迎接黨主席張靜出獄，張靜表示親身體驗並考察獄政，並於現場報告1週以來的獄中經歷與觀察，提出未來司法改革的規劃方向。

    司法改革黨近年在高雄與民眾黨走得很近，張靜也聲援柯文哲入獄、遭判17年重判，痛批只要政治聲望威脅到執政黨，獻金隨時可以被扭曲成政治收賄。

    由於張靜昔日也曾宣布參選2024年總統大選，但後來無疾而終，此次宣布選高雄市長是否會選到底?地方人士相當存疑。

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