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    首頁 > 政治

    現身聯歡會開心跳吉魯巴 沈慶京自嘆「可惜今天沒人拍到」

    2026/03/28 19:21 即時新聞／綜合報導
    「全球眷村子弟春季聯歡大會」28日在台北舉行，威京集團總裁沈慶京出席。（記者方賓照攝）

    「全球眷村子弟春季聯歡大會」28日在台北舉行，威京集團總裁沈慶京出席。（記者方賓照攝）

    威京集團總裁沈慶京涉京華城案被判10年徒刑。沈慶京今天參加全球眷村子弟春季聯歡大會，由於之前有人爆料偷拍他跳舞，讓他被消遣一番，不過聯歡大會餐會現場氣氛熱絡，他還是大方跟著旋律起舞，並感嘆，「可惜今天沒有人拍到我跳舞」。

    沈慶京在臉書發文表示，他今天受邀參加眷村聯歡會，讓他回想到創業時，他因為講求誠信，讓美國客戶生意做的順風順水，獲利甚豐，這位客戶提議幫他辦綠卡，那時候很多眷村的人辦了綠卡去美國，但他不但沒有辦，還認為永遠不要讓他的小孩變成美國人。沒想到7、8年後，他回頭找這位客戶幫忙辦綠卡，但不是辦他的綠卡，而是中華民國駐美代表處前經濟組組長、前國貿局副局長潘家聲拜託他。

    沈慶京指出，潘家聲兒子在美國已經學校畢業，面臨不能待下去的問題，請他幫忙申請綠卡，他想到這位美國成衣進口商，就跑去美國跟客戶商量，並得到同意幫忙。他指出，幫忙潘家聲是因為民國73年他被調查局搜索，調查局懷疑他有假配額，以偽造文書名義來搜索，調查了半天，發現沒有假配額就放他出來。

    他也立刻去國貿局向潘家聲報告，沈慶京說，「他當時對我的鼓勵和認同，讓我感動萬分，這件事也對當時中美貿易談判帶來正面影響。想到潘家聲一直為國家奉獻付出，我能幫上忙，心裡是無限的開心」。

    沈慶京表示，今天餐會現場氣氛熱絡，許多人跟著音樂跳舞。前幾天有人故意爆料偷拍他跳舞，讓他被媒體消遣一番，同仁擔心他跟著跳舞又會被媒體亂寫，拉住他希望他不要去跳舞，免得社會觀感不佳。

    對此，他回答，「怎麼可以這麼虛偽？跳舞對我回復腳力和身體健康有幫忙」。他大方的跟著旋律起舞，還和一位不認識的眷村婆字輩女士翩翩起舞，跳著輕快的吉魯巴，沈慶京直呼，「很盡興，希望我的腳力快點回復，可惜今天沒有人拍到我跳舞」。

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