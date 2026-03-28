竹縣長初選勝出 徐欣瑩哽咽：高興一晚就好 真正魔王關是民進黨候選人

國民黨新竹縣長提名初選由立委徐欣瑩勝出，她隨即發表「我們為《世界的新竹》捲起袖子」為題的感言，發表過程數度哽咽。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長提名初選結果今晚揭曉，勝出的徐欣瑩隨即發表「我們為《世界的新竹》捲起袖子」為題的感言，發表過程數度哽咽，她表示，能走到這一步，她的心中只有5個字：謙卑與感謝；但高興一晚就好，真正魔王關是民進黨候選人。

徐欣瑩首先感謝新竹縣鄉親父老、黨員先進、國會同志們，並一一感謝蔣萬安市長、許淑華縣長，楊文科縣長，吳伯公，趙少康董事長，柯文哲主席，高虹安市長等，以及這段時間以來，一路陪她的團隊夥伴。

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徐欣瑩說，今天，我們一起打完了一場非常艱困的仗。能走到這一步，她的心中只有5個字：謙卑與感謝。除了謝謝鄉親和黨員同志。她也向陳見賢副縣長致意，「初選結束了，我們都是為了新竹縣更美好的未來而努力」。接著話鋒一轉，徐強調，黨內競爭的勝負，從來就不是真正的勝負。今天的勝利，高興一個晚上就好。

徐欣瑩表示，接下來要面對的真正魔王關，是一個集結了「黨、政、網軍、司法、媒體」，將所有國家資源握在手中，準備對我們進行毀滅性打擊的民進黨候選人。能不能打敗這股龐大的暗黑勢力，守住新竹縣的藍天，這才是關鍵。

徐欣瑩表示，今天的勝利，代表的是大家賦予她的責任與使命，相信大家一定期盼新竹縣未來能成為世界級的科技首都，也期盼新竹縣的13鄉鎮市可以成為最溫暖有愛幸福的長健之鄉，鄉親更期盼新竹縣可以成為世界客家中心。未來的挑戰還有很多，我們會繼續捲起袖子加倍努力，去完成所承諾的所有願景！

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