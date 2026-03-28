陳見賢初選落敗只有一句話：國民黨加油 新竹縣加油

陳見賢簡短發表感言：「我只有一句話：中國國民黨加油！新竹縣加油！」（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長提名初選「73制」今晚揭曉，陳見賢雖然在黨員投票勝出，但黨員投票整併民調結果，陳見賢以1.268％些微差距，敗給徐欣瑩。陳見賢簡短發表感言：「我只有一句話：中國國民黨加油！新竹縣加油！」

陳見賢在結果出爐後發表感言說，首先恭喜徐欣瑩委員，也要感謝所有支持他的鄉親好朋友，他接著說「我只有一句話：中國國民黨加油！新竹縣加油！」

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國民黨新竹縣黨部說，全縣有效黨員數9312人。這次黨員投票整體投票率54.71％。

新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩同時爭取國民黨新竹縣長提名參選，過程紛擾不斷，初選機制確定後，內鬥愈加白熱化，甚至鬧到向檢方告發。2月25日在中央黨部副秘書長李哲華等協調下，由於兩選將無共識，採黨的初選提名辦法「73制」（7成民調、3成黨員投票），由3家民調公司以民進黨鄭朝方為對比，在3月25、26、27日3天進行民調，今日舉行黨員投票，併計兩項成績後，產生正式提名的參選人。

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