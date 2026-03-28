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    首頁 > 政治

    藍黨公職上凱道挺柯！陳揮文提「扁案」開轟：雙標、討好小草

    2026/03/28 17:43 即時新聞／綜合報導
    媒體人陳揮文。（翻攝自YouTube ）

    媒體人陳揮文。（翻攝自YouTube ）

    民眾黨主席黃國昌稱柯文哲案是政治判決，號召支持者29日上凱道討公道。國民黨團傳出已有超過20位黨籍立委決定出席民眾黨凱道活動，將「全力捍衛柯文哲」。對此，媒體人陳揮文表示，前總統陳水扁弊案，難不成也是「司法不公」、「政治追殺」？他痛批，說穿了，這就是部分國民黨黨公職「雙重標準」，心心念念「藍白合」，想討好柯文哲與小草。過去柯文哲視藍綠為垃圾，「被罵垃圾的部分國民黨黨公職還堅持力挺？那就去吧......。」

    陳揮文今日在臉書發文表示，柯文哲弊案其實發生在前總統蔡英文任內，在賴清德執政時，搜索、收押、起訴、判決，目前一審判刑17年。如今，部分國民黨黨公職擬上凱道，替柯文哲喊「司法不公」、「政治追殺」。然而，陳水扁弊案，在馬英九執政時，搜索、收押、起訴、判決，有罪定讞。難不成，海角七億的陳水扁也是「司法不公」？「政治追殺」？

    「說穿了，其實是部分國民黨黨公職『雙重標準』！」陳揮文表示。他也痛批出席的藍營人士：「心心念念『藍白合』，想討好柯文哲與小草。」他依照台北地檢署新聞稿其中一段，以台南市長參選人謝龍介為例，舉例表示：即將參選台南市長的他，能否成立「言身寸」公司，先把政治獻金專戶的1500萬元轉入「言身寸」公司，然後，匯款450萬元到謝龍介個人帳戶，其中的244萬元（剛好、好巧阿，每年贈與稅的免稅額）再轉匯到謝龍介家人的證券帳戶？

    最後，陳揮文表示，柯文哲在法庭對檢察官摔水杯、丟資料，還爆粗口罵「X」。行徑如此乖張。過去金句「垃圾不分藍綠」更是把國民黨、民進黨視為垃圾，「被罵垃圾的部分國民黨黨公職還堅持力挺？那就去吧......。」

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