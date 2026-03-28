出席眷村活動談中配 鄭麗文：不該因出身決定是敵是友

國民黨主席鄭麗文今天與立法院長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱、國民黨立委王鴻薇等人，共同出席在台北市舉辦的「全球眷村子弟春季聯歡大會」。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文今天出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」時表示，站在今天的台灣，「我們不應該因為一個人的出身，因為一個人來自何方而來決定他是我們的敵人還是朋友」，更不應盲目透過政治追殺，製造不必要的仇恨與撕裂，讓台灣政治偏離人性、泯滅倫常、無端廝殺、製造內亂，破壞台灣團結。

鄭麗文今天與立法院長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱、國民黨立委王鴻薇等人，共同出席在台北市舉辦的「全球眷村子弟春季聯歡大會」。面對媒體詢問明天是否會上街聲援民眾黨創黨主席柯文哲，鄭麗文則未回應。

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鄭麗文致詞表示，「陸配都是我們的枕邊人」，是台灣之子、台灣之女的母親，也都是別人的子女，「人心都是肉做的」。台灣內部此刻除了對立還是對立，除了內耗還是內耗，但政治不應建立在仇恨與撕裂之上，而應從最基本的人性與倫理出發。

鄭麗文說，自己是在台南精忠三村長大的孩子，母親是雲林人，父親是雲南人，父親並非民國38年來台，而是在50年代經金三角輾轉來到台灣，「所以我父親是那個時代的『陸配』」。父執輩在戰亂年代被迫離開家鄉、遠離父母，顛沛流離來到台灣，最後落地生根、結婚生子，而眷村正是在那樣的年代裡，給了無數家庭安身立命、成家立業的溫暖所在。

鄭麗文表示，眷村雖然物質匱乏，但對許多人而言，卻是有笑、有淚、有記憶、有感情的地方，是一整個世代無法抹滅的人生印記。她認為，中華眷村文化總會的成立與延續，正有其特殊意義，就是要記錄這一代人共同走過的歲月，也希望透過這一代人的經歷，讓下一代不必再因為戰亂而顛沛流離、遠離故鄉。

鄭麗文提到，她希望透過這一代人的經歷，讓下一代不必再因戰亂而顛沛流離、遠離故鄉。台灣海峽數百年來承載無數悲歡離合的故事，但在21世紀的今天，我們期待它不再是前途渺渺、生死別離之地，更不應成為人間煉獄般的戰場。

鄭麗文強調，「我們希望這汪海峽，這條黑水溝，改變過去的宿命。我們要訴說的是一個和平的、是一個帶來希望的、是一個帶來幸福的海峽。」她說，在全世界動盪不安、台灣內部政治持續內耗的此刻，更應該從愛出發、追求和平，把希望留給下一代。

國民黨主席鄭麗文今天與立法院長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱、國民黨立委王鴻薇等人，共同出席在台北市舉辦的「全球眷村子弟春季聯歡大會」。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文今天與立法院長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱、國民黨立委王鴻薇等人，共同出席在台北市舉辦的「全球眷村子弟春季聯歡大會」。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文今天與立法院長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱、國民黨立委王鴻薇等人，共同出席在台北市舉辦的「全球眷村子弟春季聯歡大會」。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文今天與立法院長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱、國民黨立委王鴻薇等人，共同出席在台北市舉辦的「全球眷村子弟春季聯歡大會」。（記者方賓照攝）

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