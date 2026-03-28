選中國還是美國？《紐時》點名國民黨正陷入內部分裂

圖為台中市長盧秀燕（左）、國民黨主席鄭麗文。（資料照）

立法院將對國防預算展開協商，除了行政院1.25兆版本外，在野的國民黨、民眾黨提出的版本也將一併討論。《紐約時報》指出，國民黨目前正陷入親美、親中分裂。報導也示警，長期累積的政治恩怨與政策分歧，恐將拖累甚至阻礙協議達成，進而削弱川普政府支持台灣的意願。

《紐約時報》近日報導指出，當美國正深陷中東衝突時，台灣內部正為如何抗衡中國實力展開政治博弈。作為國會多數黨的國民黨，其內部裂痕日益明顯。一邊是積極訪美、試圖將自己塑造成華盛頓可靠夥伴的台中市長盧秀燕；另一邊則是計畫於近期訪中會見習近平、期盼開啟兩岸和諧新時代的黨主席鄭麗文。

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報導引述旅美教授翁履中的說法，認為盧秀燕訪美是為了傳達「國民黨核心仍是傳統親美政黨」的訊號，並強調國防方針「不應讓華盛頓朋友失望」。然而，黨主席鄭麗文則持不同觀點，她在週一的新聞發布會上表示，相信北京也希望和平解決問題，主張透過擴大交流，而非糾結過去的恩怨來確保安全。

外交關係協會（CFR）研究員薩克斯（David Sacks）對此分析，這形成了鮮明對比：一種政治人物首選訪問美國，而另一種則認為優先與北京接觸更為重要。部分專家甚至憂心，這種將焦點放在習近平身上的做法，在美方眼中等同於與華盛頓保持距離。

除了路線之爭，國防預算案更成為美方觀察台灣防衛決心的指標。約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）警告，若預算案因政治分裂而受阻，川普政府可能會認為台灣「戰略過於懈怠」，進而削減支持力道。國防部長顧立雄也向立委直言，國民黨提出的保守版預算計畫，恐怕會讓美方質疑台灣自我防衛的決心。

《紐時》總結，國民黨長期自詡能同時與美中保持良好關係，但隨著2028年大選壓力逼近，這場「選美國還是選中國」的內鬥，正讓該黨面臨前所未有的戰略轉折點。

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