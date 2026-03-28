顏慧欣疑遭職場霸凌延燒 胡采蘋發聲：非顏家釋出辭職信初衷

顏慧欣因病辭世。（資料照）

前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，傳她生前疑遭職場霸凌，相關爭議延燒。對此，財經網紅胡采蘋表示，為了顏慧欣而拖出整個國貿署歷任署長來燒，這不會是顏家釋出辭職信的初衷。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，顏父顏慶章在篳路藍縷之際，為台灣出任第一任WTO大使，這是台灣少數能夠加入的國際經貿組織，現在國貿署的許多官員，當初都是爭取駐日內瓦，在顏慶章的指導下工作，回國才能順利升職。這些官員對顏慧欣並不陌生，也持續有合作案。

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胡采蘋指出，國貿署對於行政院經貿辦公室當然非常重要，但經貿辦目前是一個總代表，三個副總代表，慣例副總代表由外交部次長、經濟部次長、台灣美國事務委員會主任擔任，因此不是一個國貿署可以壟斷的機構。

胡采蘋續指，即使國貿署出身的官員，也不乏有大家喜愛的熟面孔，例如曾經在蔡英文與柯文哲中間左右為難，眼睛睜得很大，而被發現長得很像胡迪警長的陳正祺。當時龐佩奧說要台美經濟繁榮對話，但是還在疫情期間，所以王美花鄧振中是在台灣視訊，就由胡迪警長出馬。

胡采蘋認為，台灣在最艱難的國際處境下，台美關稅談判能打出一個大勝仗，她仍然認為楊珍妮是功在國家，也非常感謝談判團隊在如此大的壓力下，完成了本世紀最優的貿易協議。相信美國關稅爭議底定後，台灣工商業能再創奇蹟。

她說，「然而從昨天到今天，我也收到了許多來自楊總代表前部屬、現任OTN同仁的來訊，其中甚至有我長期的朋友，指證歷歷，恐怕顏家會釋出顏慧欣的辭職信，並婉拒授勳撫卹，其中原因不言而喻」。

胡采蘋也說，這兩天有很多有心人士以此事攻擊行政院，想扭曲事件是民進黨政府害死官員，事實上楊總代表歷任扁馬英賴，當初也在ECFA談判團隊，是專業公務員而非官員，怒批這種曲解非常惡劣。而為了要政治攻防，把國貿幫打成十惡不赦，這也毫無根據，還希望克制。

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