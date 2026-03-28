徐欣瑩團隊公布民調 陳見賢：黨要依選罷法「就要做全套」

對於對手徐欣瑩辦公室昨發布民調一事，陳見賢表示，國民黨的初選若要依據選罷法，「就要做全套、不要做半套」。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長提名初選今天黨員投票，爭取黨提名的新竹縣副縣長陳見賢今天上午10點許前往黨部投票，對於對手徐欣瑩辦公室昨發布民調一事，陳見賢表示，國民黨的初選若要依據選罷法，「就要做全套、不要做半套」。

對於媒體關心今日心情，陳見賢說，心情很平淡，還好啊！OK！至於媒體提問昨天對手徐欣瑩團隊發布民間機構的民調，陳見賢回應表示，一切都依法依規。事後，國民黨的初選若也是要依據選罷法，那「就要做全套、不要做半套」。

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參與國民黨新竹縣長提名初選的立委徐欣瑩，團隊昨天發布新聞稿，內容提及1家民間機構的民調結果，被對手陳見賢團隊質疑，認為「政黨初選前不得發布民調，否則違反選罷法」。徐欣瑩辦公室由委任律師練鴻慶回應解釋，目前政黨初選適用選罷法的罰則規定，只有第97條「搓圓仔湯」及第99條「賄選」條款；易言之，黨內初選並無不得發布民調之限制。

新竹地檢署昨表示，政黨黨內初選如果有賄選情事，適用選罷法有刑罰之虞，但公布民調屬於行政罰，非檢方權責。新竹縣選委會昨請示中選會後表示，公職人員選罷法第53條規定投票前10天禁止發布、報導、散布民調等，針對的是中華民國候選人，政黨黨內的選舉沒有適用。

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