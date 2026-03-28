示警中共新戰法！馬士元：對台發動「錯位戰」與「侵蝕戰」

由黑熊學院主辦的台灣民防年會於今（28）舉行開幕典禮，內政部次長馬士元出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

內政部政務次長馬士元今（28）日出席「2026年台灣民防年會」時示警，面對非正常政權的威脅，中共除傳統的輿論、心理與法律「三戰」外，正對台發動新型態的「錯位戰」與「侵蝕戰」，企圖使台灣民主制度與政府功能陷入錯亂。他強調，內政部正推動「相互作業能力（interoperability）」的核心概念，整合政府與民間力量，以守護民主自由體系，抵抗法西斯納粹政權特性的侵擾。

黑熊學院與烏克蘭自由民主聯盟、福和會等團體今天舉辦「2026台灣民防年會」，邀請國內外專家研討民防科技、資通訊、能源等全社會韌性議題，副總統蕭美琴、國安會副秘書長李問、馬士元、外交部政務次長吳志中等政府代表皆出席參與開幕典禮。

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馬士元指出，過去台灣的國防、警察、消防及民防系統多為獨立運作，缺乏相互作業能力的規劃。自2022年國際局勢變化後，內政部轉型強調整合政府與民間力量，將「相互作業能力」視為民防工作的核心。他特別提到，中共現正利用「錯位戰」將民主社會應有的功能與制度錯亂化，使政府無法順利運作，例如國會與政府間的關係即為一例；同時透過代理人進行「侵蝕戰」，從基層瓦解台灣民主自由的基礎。

馬士元強調，這項挑戰極大，稍有不慎便可能落入「內部找敵人」或「麥卡錫主義」的批評，但全體社會必須一起對外明確說明，當前作為是為了在中國法西斯納粹政權特性下，保衛台灣的經濟、政治與宗教能繼續自由存在。內政部除整合各部會官方工作，也將致力將民間力量與政府銜接，共同應對挑戰。

吳志中致詞指出，韌性並非單一部會或軍情體系的責任，而是全社會共同投入的「國家工程」。台灣身處威權擴張前線，強化準備並非出於恐懼，而是為了守護自由的生活方式。在賴總統推動全社會防衛韌性的政策下，台灣正以實力維護和平，這也向國際傳達清楚訊息，「面對威權威脅，民主國家將持續團結並做好充分準備」。

吳志中提到，今日與烏克蘭朋友交流深具意義，烏克蘭展現了民主社會的力量不只來自軍事，更來自人民守護家園的意志。他強調，台灣始終堅定支持烏克蘭，這不只是人道行動，更是捍衛民主價值的具體實現，唯有團結與行動才能共同嚇阻威權擴張。

黑熊民防教育協會理事長劉文則表示，自2021年起，已有超過10萬名民眾參與黑熊學院課程，黑熊學院正從個人式的科普教育，轉向成為民間社會防衛力量的整合者。

她指出，台灣面對中共持續建軍與新型地緣政治衝突（如能源部署、資訊戰等），期許能從烏克蘭經驗學習，不僅在全民防衛上成長，其無人機產業也成為世界先進科技的輸出國家，成為自由世界不可或缺的夥伴。黑熊學院相信「韌性就是最有力的嚇阻」，推展民防教育工作的核心宗旨，就是建立有自信且團結的台灣。

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