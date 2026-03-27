網掀「阿北不屈服賴清德」BL惡搞潮 釣出賴品妤神回應

柯文哲在記者會怒嗆總統賴清德「我絕對不會投降！絕對不會屈服！」，發言意外引發網友惡搞，甚至出現大量以2人為主的BL二創圖文。（記者羅沛德攝、圖擷取自@william_chingte Threads，本報合成）

京華城案宣判，前台北市長、民眾黨前主席柯文哲被判刑17年，柯文哲召開記者會痛批司法不公，甚至遷怒總統賴清德，聲稱不會屈服。目前社群平台出現大量以「阿北X賴清德」為主題的BL二創圖文，幽默又創意十足的惡搞潮，迅速成為超人氣熱門話題，甚至還釣出前立委朝聖。

柯文哲昨（26日）晚間在記者會上，手持麥克風大聲怒嗆總統賴清德「我絕對不會投降！絕對不會屈服！」，這段發言隨即引發小草歡呼暴動，相關畫面也在Threads等社群被瘋傳，並衍生出網友大玩「不向賴清德屈服」等趣味反串文。不僅如此，有網友調侃柯文哲發言太過「粉紅曖昧」，預言他會被當成BL哏，事後果真迅速引爆大量創作。

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網友們也紛紛吐槽，「My eyes are bleeding」、「蔡英文曾說過：留友看」、「我認為不能只有我看到」、「政治圈的混亂是這種混亂嗎」、「賴清德真是個罪惡的萬人迷」、「誰帶賴威廉去斬一下爛桃花啦」、「沒有告訴我辦吃到飽網路會看到這個」、「9年前我們就是這樣玩謝龍介與賴清德的」、「我現在去割海纜，避免這篇藉由網路傳出去」、「痛苦之餘，我剛剛把這篇拿去臉書分享給來吵架的陌生草了」。

以熱愛ACG（動畫、漫畫、遊戲）、擅長Cosplay（角色扮演）聞名，更從不避諱自己是會觀看各國BL作品「腐女」的前民進黨立委賴品妤，在朝聖完這波惡趣味的BL創作潮後，藉由留下「我將游回台灣割斷海底電纜」的評論，將相關創作貼文推播給追蹤粉絲與其他網友看到，讓眾人哀號不已，「這個做法我給ㄆ級分」、「斷他網路就好，不要波及無辜啊」、「突然有一瞬間覺得海底電纜被斷光似乎不是件壞事」。

也有一些網友感慨，柯文哲在記者會不斷大喊賴清德的名字，卻完全沒有提到去最早去北檢告按鈴告發他、讓他獲得17年牢獄之災的「吹哨者」國民黨籍北市議員鍾小平，「鍾究只是配角」、「不被愛的就是第三者」、「悲哀的柯P，是一種KPI嗎？」、「小平終究只是錯愛，清德才是真愛！」、「這不被重視但全程沒有舔狗的感覺，是愛的新形態」、「平叔明明自己百般付出，卻得不到阿北一絲絲的關愛」。

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