盧秀燕宣誓「超巨蛋」任內定案 藍綠議員齊喊讓新市長決定

盧秀燕今宣誓超巨蛋任內定案。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕積極籌建「超巨蛋」，今天宣誓會在任內定案；多名民進黨議員質疑選址糟，更強調如此重大建設，不應由即將卸任市長簽約，應留給下一任市長決定超巨蛋規劃，連國民黨議員也不挺，喊話「未來市長搞不好都有意見」急踩煞車。

盧秀燕則說，現在各議員質疑的聲音，正好是20多年前台北蓋大巨蛋時的翻版，結果所有擔心都沒發生，強硬重申，籌建超巨蛋絕對全力以赴、絕不耽擱；今年會拍板定案，若任內可以把前面行政弄完，明年可以動工，3到5年就能蓋完，更要大家多聽球迷及歌迷的心聲。

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盧秀燕今指出，台北大巨蛋啟用後不僅能辦棒球賽，還能辦大型演唱會，出現「巨蛋經濟」，全台包括新北及南部縣市都想催生大巨蛋，台中繼台中巨蛋後另規劃超巨蛋，就是拚巨蛋經濟，她有把握任內讓超巨蛋定案，明年起只要朝著規劃進行就可以了。

不過，議員江肇國痛斥選址根本「先射箭再畫靶」，「少數人來逛一圈後要地」，市府就配合把創研用地改來蓋超巨蛋，糟蹋城市發展，盧秀燕任期倒數計時，重大建設應留待下任決定選址及簽約對象；議員謝家宜、蕭隆澤、王立任及張芬郁等，也要求應給下任市長決定，而非由即將卸任的市長決定後，留給新市長承擔履約責任。

國民黨議員李中也喊話「市長三思、不是妳講就定案」、「未來市長搞不好都有意見」，尤其超巨蛋在水湳的預定地土地價值1000億，可做更有價值開發，就算賣地也能增千億財源創造台中更多福利，水湳經貿園區已經太多建設太擠，要求慎選地點。

國民黨議員李中喊話盧秀燕，三思超巨蛋選址並要她踩煞車。（圖：李中提供）

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