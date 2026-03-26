不敢罵「吹哨者」鍾小平？ 柯文哲開記者會嗆賴清德：我絕對不會投降！

柯文哲召開記者會痛批司法淪為政治工具，程序正義蕩然無存，更直接向總統賴清德嗆聲「我絕對不會投降、絕對不會屈服」。（記者羅沛德攝）

京華城案今（26日）宣判，台北地院合併判處前台北市長、民眾黨前主席柯文哲17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲晚間召開司法記者會強調，自己「沒有圖利也沒有貪污」，揚言這場審判不是結束，並怒嗆台灣總統賴清德︰「我絕對不會投降！賴清德，我不會屈服的！」

柯文哲在記者會控訴，法院對他審判不是執法，而是執政者打壓在野黨的「政治清算」，聲稱這是結合內政部、地檢處、廉政署、《鏡新聞》共同製造汙衊他的劇本，「這不是司法，這是冤獄！我沒有圖利也沒有貪污，我非常坦蕩，我自己曉得，用210萬我不知道的政治獻金當作收賄，這根本就是抹黑！」

請繼續往下閱讀...

柯文哲強調，執政黨不要以為毀掉一個柯文哲，就可以掃除未來的選舉障礙，因為「除掉一個柯文哲，還有千千萬萬的小草」，直言他們會阻止台灣司法繼續沉淪敗壞，阻止司法變政治工具。記者會最後，柯文哲憤怒直言，這場審判還不是結束，「賴清德，我絕對不會投降，一樣，賴清德，我絕不會屈服的！」

目前柯文哲司法記者會影片，在社群媒體被瘋傳與討論。對於柯文哲試圖將自己塑造成「被民進黨政治迫害」的形象，許多熱心網友留言提醒，當時第一個跳出來揭露他涉嫌京華城、政治獻金等案件，同時最早前往北檢告按鈴發他的「吹哨者」，是國民黨籍北市議員鍾小平，與包含賴清德在內的任何民進黨人士無關，「五縱黨說給中共聽」、「冤有頭債有主，去找鍾小平好嗎」、「容我提醒一下你報仇的對象是國民黨」。

相關新聞請見

京華城案一審宣判 沈慶京10年、應曉薇15年6月

京華城案一審宣判 柯文哲判刑17年、褫奪公權6年

忘了「吹哨者」鍾小平？ 小草「出征賴清德」全網傻眼

柯文哲一審判17年 京華城案、政治獻金案11名被告刑期一次看

國民黨籍北市議員鍾小平，2024年到台北地檢署告柯文哲、彭振聲圖利。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法