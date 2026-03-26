忘了「吹哨者」鍾小平？ 小草「出征賴清德」全網傻眼

台北地院今（26）日一審宣判柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年，小草為此崩潰出征總統賴清德，牽拖言行引發大批網友吐槽。（圖擷取自@william_chingte Threads、記者塗建榮攝，本報合成）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院今（26）日下午一審宣判，合併判處柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年。消息引爆大批小草不滿，並在北院現場與社群網路瘋狂「出征賴清德」，崩潰言行引發台灣網友議論，紛紛吐槽這些小草是否忘記真正的「吹哨者」是國民黨議員鍾小平？

柯文哲一審判決出爐後，社會時事臉書粉專「Mr.柯學先生」不斷分享小草的最新崩潰言論與行動。根據影片顯示，今日稍早聚集在北院外的小草群眾，對法官的判決內容感到相當氣憤，輪流在現場發表演說，怒批台灣司法已淪為民進黨政府打壓政治敵手的工具，更將一切矛頭指向台灣總統賴清德，並聲嘶力竭高喊「賴清德下台」。

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畫面曝光後，許多網友直呼這再度刷新了「小草諸事不順，就會『賴』清德」的奇葩事蹟，「草草們，讀書不是犯罪」「這個不是司法機關判的嗎？」、「共產黨人士除了罵賴清德沒別招」、「怪天怪地怪阿德，就是不怪髒阿北」、「又再賴清德了，學會對自己負責很難嗎？」、「你家阿北貪污，你叫賴清德下台，這是什麼神草邏輯啊？」、「我就ven，給錢、揭發跟控告的都是國民黨，出事竟然是怪賴清德？」。

也有不少好心人提醒，當時第一個跳出來揭露柯文哲涉嫌京華城、政治獻金等案件，最早前往北檢告按鈴發柯文哲的「吹哨者」，明明就是國民黨籍北市議員鍾小平，與民進黨任何人無關，請所有立誓要為阿北報仇的小草，不要記錯真正要憎恨與出征的對象。

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