「館長」嘉市幫張啓楷造勢 批民進黨只會喊抗中保台「信了就是弱智」

嘉義市文化路商家與館長（左二）、民眾黨市長參選人立委張啓楷（左一）合照。（記者王善嬿攝）

民眾黨前主席柯文哲26日因京華城、政治獻金案被判刑17年、褫奪公權6年，網路名人「館長」陳之漢今晚到嘉義市為民眾黨嘉義市長參選人張啓楷助講造勢，受訪時痛批民進黨政治人物只會開空頭支票，無論問他們居住正義、司法改革、工作機會、補助生育，他們都只會喊抗中保台，「你信他你弱智」，呼籲民眾為了自己、家人的未來，3月29日上凱道討公道。

陳之漢說，民進黨將台灣人民的錢透過軍購案給美國，花了幾百億元，最後什麼都查不到，對付其他政黨不是抓就是關，所有恐懼與仇恨，都是民進黨為了給美國保護費、持續連任籌碼而製造仇恨。

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陳之漢表示，他曾到中國多次，有人說他舔共，對岸就在隔壁，希望說他的人自己去對岸看看，中國競爭力強大，台灣卻3、40年不變，且台灣人口已經生不如死，少子化嚴峻、超過47歲的人口數超過總人口數一半，青鳥只在網路上叫囂也不會去當兵，「怎麼跟人打？」買那麼多武器有甚麼用？民眾黨前天才揭露國外一台無人機賣3000萬元，到台灣就賣1.5億元，這些錢拿來造橋鋪路、蓋電力、鐵路設施、補助中小企業、蓋房屋免費讓人民住，台灣人房子住不完。

陳之漢說，柯文哲昨被重判17年，政論節目評論民眾黨支持度只剩4%「又要瓦解了」，2024年11月柯文哲被羈押時，也曾說民眾黨要瓦解、泡沫化了，然而至今民眾黨成為所有政黨裡面動員能力最強的政黨。

陳之漢表示，民進黨造柯文哲的謠造了1年，結果昨天判決書的證據只有210萬元，行政院長卓榮泰日前包機去日本都不只210萬元，呼籲大家不只為了柯文哲，要為了自己、家人的未來，3月29日上凱道討公道。

網路名人「館長」陳之漢（左二）到嘉義市幫民眾黨市長參選人、立委張啓楷（右二）造勢。（記者王善嬿攝）

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