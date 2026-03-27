一審未認柯有收1500萬 林智群分析判決：可用這當補強證據

北院一審結果出爐後，遭判17年的柯文哲召開記者會，情緒一度激動。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案26日一審宣判，被合併判處17年有期徒刑，不過外界議論，為何一審判決沒有認定阿北有收1500萬。對此律師林智群發文分析，這是因法官認為需要有其他補強證據，他也提出自己的4點看法，強調「其他款項的記載」及「相關證人的證詞」，應該可以做爲補強證據。

京華城案26日宣判，前台北市長柯文哲被重判17年。台北地院也沒收相關不法所得，包含柯文哲1260萬元、台北市議員應曉薇5250萬元、威京集團旗下的鼎越公司121億545萬6748元、木可公司6134萬6790元、柯文哲與眾望基金會董事長李文宗共同沒收827萬1095元。

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針對「為什麼一審判決沒有認定阿北有收1500萬元？」林智群在臉書發文針對法院判決列出4點說明，包含：

1.法官認定阿北在excel檔寫的「1500，小沈」，不能認定屬刑事訴訟第159條之4第2款「從事業務之人於業務上或通常業務過程所須製作之紀錄文書」。

2.法官認爲雖然阿北寫的excel檔，具所謂帳冊之性質，充其量屬於被告本人於審判外所為不利於己之供述之性質，屬於被告柯文哲的自白。

3.既然是被告的自白，就需要有其他補強證據，雖然阿北有告知黃珊珊「小沈已經給過」、「不要再找他」，但那個也可能是指210萬元，而不是沈慶京另交付1500萬元。

4.結論就是沒辦法證明阿北有收1500萬元。

林智群對此也提出自己的4點看法，包含：

1.阿北是市長，記帳不算是他的工作內容，所以不符合刑事訴訟第159條之4第2款「從事業務之人於業務上或通常業務過程所須製作之紀錄文書」，這個部分認定，我認爲沒有問題。

2.那個excel檔，是阿北自己寫的帳冊（這個年代，誰說帳冊一定要用紙本？用excel表記帳的，大有人在！），阿北寫的，就是自己的經濟帳（誰給他錢，都記得清清楚楚），阿北也不會希望別人看到這個檔案，跟日記很類似，因此具備特別可信性！

3.問題來了！因為刑事訴訟法第159條以下這些規定（第159條至第159條之5），是針對「被告以外之人」於審判外之言詞或書面陳述，所以「阿北（他是被告）自己寫的內容，是沒辦法依照刑事訴訟法第159條之4第3款:「三、除前二款之情形外，其他於可信之特別情況下所製作之文書。」變成可以獨當一面使用的證據的。它需要「補強證據」。

4.我認為有個地方可以思考。檢察官起訴，是針對1500萬元部分，excel表「1500萬元，小沈」的記載，可以當成阿北的自白。

但阿北的自白，只限於他被起訴的範圍（1500萬元），excel表其他款項的記載，因為不是檢察官起訴範圍，不屬於阿北自白的範圍。

「Excel表其他款項的記載」，比如在地下室拿了500萬元（「范有偉500」）、謝國樑拿了200萬元給邱佩琳轉交給阿北，這些款項並非檢察官起訴範圍，而阿北都承認有收到錢，這個「其他款項的記載」&「相關證人的證詞」，應該可以做爲補強證據。

針對林智群的分析，網友也紛紛留言議論「橘子回來，1500就清楚了」、「一排都是金額，就一條1500是時間，這個法官能採信？」、「怎麼沒人提問高紅安700萬？」、「柯能為大家解釋1500是什麼，對自己的道德要求太低了吧，無恥」、「若是二三審檢察官能夠進一步拿到金流實證，這一條就坐實躲不掉了」、「看其他人的判決，照這樣橘子如果回來，判起來也不會超過5年，轉污點證人說不定還能盼到緩刑」。

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