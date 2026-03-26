李貞秀爆高虹安收柯700萬 柯文哲無回應、黃國昌再嗆記者

面對民眾黨中配「立委」李貞秀日前直播爆料，新竹市長高虹安曾收受柯文哲700萬元，柯文哲對此並無回應。（記者羅沛德攝）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院今日一審判處柯文哲有期徒刑17年。柯文哲、民眾黨現任黨主席黃國昌晚間召開司法記者會，面對民眾黨中配「立委」李貞秀日前直播爆料，新竹市長高虹安曾收受柯文哲700萬元，柯文哲對此並無回應，黃國昌則再次反嗆記者「怎麼你還特地拿這個出來問」。

李貞秀23日晚間直播爆料，高虹安曾收受柯文哲700萬元，高24日聲明反駁，更要「放話者自重」。對此，李貞秀事後受訪坦承當時「情緒很激動」，在事實未經查證、混淆資訊的情況下失言，雖不認識高也無直接接觸，後續將找機會向高當面致歉。

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針對記者詢問，高虹安是否有收過相關款項，接下來是否會讓李貞秀繼續當立委？黃國昌反嗆記者：「李貞秀所講的內容，她自己都承認是虛偽不實了，怎麼你還特地拿這個出來問，我有點難以理解。」至於相關案件，中央委員會在週三開會已做出決議，正式將李貞秀移送中評會處理。

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