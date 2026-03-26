沈慶京行賄柯文哲應曉薇5460萬 北院重話：毀掉公務員依法行政的努力

威京集團總裁沈慶京。（記者塗建榮攝）

威京集團總裁沈慶京、台北市議員應曉薇等11名被告涉嫌京華城案收賄、侵占政治獻金等案，台北地方法院今宣判，判處沈慶京10年有期徒刑，北院隨後召開強制處分庭裁定沈慶京加保3000萬元。北院認定，沈慶京賄賂柯文哲210萬元、應曉薇5250萬元，嚴重破壞威京集團的企業形象，致北市府基層公務員堅持依法行政的努力毀於一旦，摧殘市民與北市府公務員間良好互動。

北院判決指出，沈慶京謀劃拆除京華城購物中心、改建為京華廣場，甚至賄絡柯文哲與應曉薇等人，達成不法獲取此案土地容積率目的，沈慶京因應曉薇多次陳情、施壓，力助京華城公司爭取容積率的行為，共計交付賄賂共5250萬元。

請繼續往下閱讀...

判決內細數賄絡金額包含於106、107、108年度自威京集團旗下得中華工程公司以捐款名義，匯款至應曉薇實際掌控之華夏協會帳戶內共計600萬元賄賂；以威京集團公司開立抬頭為分別為華夏協會等5協會、於2021年11月19日到期的支票共6張後，由應曉薇實質掌控的5協會兌現取得共計4500萬元；2022年以匯款交付150萬元。

至於柯文哲的部分，沈慶京在與柯文哲會面後，收受以政治獻金名義交付的210萬元，並指示市府將相關陳情送入都委會研議，最終透過細部計畫變更方式，違法給予最高20%容積獎勵，替業者創造高額利益。

北院認定，沈慶京為打造其政商實力，長期行賄應曉薇，並由退休的威京集團聘僱之顧問吳順民協助爭取本案容積，驅使應曉薇、吳順民對北市府關於主管有關都市計畫與建設之承辦官員予以施壓，並與柯文哲積極接觸、會面，促使柯文哲領導的北市府違法核給容積獎勵，終而取得非法且價值甚鉅的容積獎勵，所獲不法利益逾上百億元。

北院認為，沈慶京嚴重破壞威京集團的企業形象，間接損及集團信譽及眾多股東員工的利益，更腐蝕公務行政機關的專業性與廉潔性，致北市府基層公務員堅持依法行政的努力毀於一旦，並使市民對於北市府同仁中立性產生質疑，摧殘市民與北市府公務員間良好互動。

北院審酌，沈慶京於偵查及審理過程均矢口否認犯行，兼衡沈慶京自述智識程度，過往工作經歷，目前經濟狀況、家庭狀況等一切情狀，依非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪，判處10年有期徒刑，併科罰金新台幣2000萬元，罰金如易服勞役，以罰金總額與一年之日數比例折算，褫奪公權5年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法