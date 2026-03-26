柯文哲任內減項發包魚果市場給威京集團旗下中華工程 恐成未爆彈

第一果菜及萬大魚類批發市場改建後模型。（記者叢昌瑾攝）

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲身陷京華城案，今（26）日一審宣判，柯文哲遭判刑17年、褫奪公權6年，而威京集團董事長沈慶京則遭判10年。台北市「第一果菜及魚類批發市場」也遭質疑涉弊，得標者為的威京集團旗下公司中華工程，在魚果市場改建案中，柯文哲任內由中工以125億元得標1至5樓工程，隨後再以「維持減項發包，後續追加預算」方式，迫使北市議會通過近50億元追加預算，以完成6至8樓的後續工程。

「魚果市場」改建工程在第一果菜批發市場部分建設地上6層、地下1層；魚類批發市場則蓋地上8層、地下1層。該案招標時先經歷兩次流標，柯文哲在會議檢討後，不僅調高工程每坪單價，更將6至8樓的後續擴充興建內容納入契約，最終於第四次招標由威京集團旗下的中華工程得標。

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不過，柯文哲市府違反當時北市議會預算但書，該但書明訂：「果菜市場預算編列未盡周延，又為爭取時效先減少樓層逕行發包，卻有不妥，應儘速提出具體有效對策送本會備查，預算始得動支。」然而，柯市府議會休議期間，利用該但書，僅函送「第一果菜及魚類批發市場改建工程預算不足之有效對策報告」至議會備查，遭質疑刻意用備查方式，規避議會的實質預算監督，引發議員不滿。

最終，該案由中工以 125 億元低價得標，歷經4次契約變更及約11.5億元的追加款，加上議會被迫同意的49.9億元擴充預算，前後加總後，魚果市場整體工程的預算高達近190億元。

針對魚果市場最新進度？北市市場處指出，第一魚果今年施作工項為「匝道工程」、「裝修工程」、「機電、水電及空調工程」，農一期工程預計115年6月完工、115年9月底完成搬遷，全案預計120年1月完工。

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