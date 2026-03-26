民眾黨台中北屯議員人選出爐 國民黨：4新人民調第3名再跟白營內參民調PK

國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，國民黨北屯既定的提名計畫就是2加2加1席。（記者蘇金鳳攝）

民眾黨台中市北屯區民調出爐，邱于珊打敗被看好的吳皇昇，對此，國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，國民黨既定的計畫就是提名2加2席，因為還有1席空間則採藍白合，也就是2席現任、2席新人，現任優先提名，因2席新人有4位角逐者要進行正式民調，第3名再與民眾黨參選人PK，而邱于珊民調勝出，因此國民黨進行內參民調，若贏了北屯區就會提名5席。

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，目前初選結果邱于珊勝出，黨部會依照提名辦法進行審核後再宣布，這樣的結果，也顯示民眾黨的初選是很公正的。

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民眾黨北屯區市議員初選昨天出爐，原本被看好的前研考會主委吳皇昇落敗，由台中市東海大學校友會理事長邱于珊勝出。

外界都認為，北屯區下屆應選席次預計增加1席，因此由應選6席成為7席，國民黨只提名4席，外界認為，國民黨應該提名5席，但是國民黨有意禮讓與府會關係不錯、曾任市府新聞局長及研考會主委的吳皇昇，不過，結局並未如預期，國民黨會禮讓嗎？

對此，國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，因為跟民眾黨友好，因此國民黨既定的計畫就是先在北屯區提名2加2加1，兩位現任優先及2席新人，但目前2席新人有4人參選，黨部會進行正式民調，選出前2名後，第3名再採內參民調方式跟民眾黨參選人相比，若贏了，會再提名1席，若輸了就禮讓，目前邱于珊勝出，國民黨還會進行內參民調。

國民黨在北屯區確定提名兩位現任的市議員沈佑蓮及賴順仁，另外2個席次將由新人吳宗學、許育璿、顏建程、張永漢4人搶2席。

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，北屯區選舉結果顯示民眾黨選舉的公正。（記者蘇金鳳攝）

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