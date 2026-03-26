蕭旭岑反咬馬英九失智? 林智群：承認挾痴呆老闆以令諸侯？

馬英九和蕭旭岑。（資料照）

馬英九基金會鬧「家變」，遭指破壞財政紀律「被離職」的前執行長蕭旭岑，反過來影射前總統馬英九失智。對此，律師林智群質疑，蕭旭岑這樣說，是否承認這段期間都是他在「挾痴呆老闆以令諸侯？」

馬英九基金會茶壺風暴延燒，蕭旭岑被送請司法機關調查。沒想到蕭旭岑25日爆「馬英九忘了很多事」，影射他失智，掀輿論熱議。與此同時，傳出馬英九昨天（24日）接受《聯合報》專訪，短短10幾分鐘即結束，中間因為馬英九一直不斷重複同樣的詞彙和字句，無法針對媒體擬好的提綱回答，而且不讓追問。由於答覆的狀況不佳，陪同訪問的馬英九基金會新任執行長戴遐齡緊急喊停，讓記者相當錯愕。

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對此，林智群25日晚間在臉書發文，「某人被老闆趕出去，被老闆指責違反財政紀律。某人被老闆趕出去，被老闆指責違反財政紀律……這種事情，按理不應該講出來，特別是從親信口中講出來。如果某人所稱為真（老闆已經傻了很久），那老闆傻了的期間，某人是否也是狐假虎威，挾痴呆老闆以令諸侯？」

網友紛紛表示，「這次我挺馬，蕭就不是正派角色」、「賓果！答對囉」、「明眼人ㄧ看即知，放在心裏，不講而已」、「自己招了」、「總統選舉期間的確有挾痴呆老闆以令朱、侯之嫌疑」、「離職以後可以一直講前東家壞話嗎？不過我們喜歡聽」、「賣國者失智了，不承認曾經賣國，某人啞巴吃黃蓮！」

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