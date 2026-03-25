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    首頁 > 政治

    回應蕭旭岑「很多事都忘了」 馬英九專訪語句重複、一度落淚

    2026/03/25 21:06 記者劉宛琳／台北報導
    前總統馬英九（中）與前國安會秘書長金溥聰（右）。（資料照）

    前總統馬英九（中）與前國安會秘書長金溥聰（右）。（資料照）

    馬英九基金會人事風波持續延燒，現在基金會不僅要對前執行長蕭旭岑、王光慈提告，蕭旭岑也直指前總統馬英九「很多事都忘記了」，馬英九昨天接受「聯合報」專訪回應此事。據了解，此專訪10幾分鐘就結束，馬英九不僅一直重複說一樣的話，甚至一度落淚。

    原本各大媒體都是以「特定人士」寫法，未指明這樁人事案背後的「影武者」，直到「鏡週刊」揭發是前國安會秘書長金溥聰，才讓此事曝光。

    據了解，馬英九接受專訪的時間極短，短短10幾分鐘即結束，中間因為馬英九一直不斷重複同樣的詞彙和字句，無法針對媒體擬好的提綱回答，而且不讓追問。由於答覆的狀況不佳，讓陪同訪問的馬英九基金會新任執行長戴遐齡一度決定終止訪問，但後來被抗議才補問馬，馬還在期間為了此事落淚，之後也才給媒體補問。

    而馬英九在被問到為何找這位「親信」的時候，他一度不清楚媒體指的就是「鏡週刊」點名的金溥聰，直到媒體說出這個名字，馬英九才「突然想起」說，「喔對是金溥聰」，並說金過去與他合作多年，找他有什麼奇怪的。

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