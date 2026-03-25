徐春鶯案爆出整條指揮鏈！林俊憲揭：八席永遠有國台辦一席

民進黨立委林俊憲。（資料照）

檢調偵辦發現，民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯，跟中共官員孫憲等人有密切往來，還曾向孫憲傳送該黨中配「立委」李貞秀個資，並多次討論「接班」布局。對此，民進黨立委林俊憲表示，八席裡（第11屆立法院民眾黨不分區立委獲得席次），永遠都有國台辦的一席之地。

林俊憲在臉書發文表示，李貞秀這幾天吃了誠實豆沙包，引起很多討論，不過在他看來，今天報導的另一條檢調調查徐春鶯內幕才是重點。徐春鶯因違反反滲透法被起訴後，檢調深入追查她和中國對台單位的互動紀錄，發現這根本是一條完整指揮鏈，現在抓到中間人徐春鶯，所以上下都被揪出來。

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林俊憲指出，從對話可以發現，民眾黨不分區只是這條統戰指揮鏈的最末端，隨時可被替換。徐春鶯做不了換麥玉珍、麥玉珍到期再換李貞秀，只要聽話，誰當立委，對中國來說一點都不重要。國台辦刻意要用李貞秀引起爭議，就為一個字：「亂」，擾亂台灣的政治秩序。

林俊憲說，「中國滲透進民眾黨的程度有多深？」這個就留給檢調繼續追查，不過我們倒是可以注意一件事，就是李貞秀走人的時間點。如果民眾黨真把她換掉，那絕對不是什麼輿論壓力，只是國台辦跟下一個棋子「溝通」好了，李貞秀也就沒有利用價值了。

八席裡有誰？換來換去的，不用特別去記，大家只要記得，裡面總有一個潛伏其中的匪諜就夠了。

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