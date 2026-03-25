馬辦鬧家變 胡采蘋揭內幕：誰都可以利用失智的人

前總統馬英九（左）和馬英九基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

馬英九基金會人事案爭議延燒，前執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈因「違反財政紀律情事」被送請司法機關調查，蕭旭岑今（25日）發文稱馬英九「忘了很多事」。對此，財經網紅胡采蘋表示，失智是一個過程，從輕度迷糊到嚴重失智，並不是立刻變就，而是在清醒與迷糊之間擺盪。在這個過程中，誰都可以利用失智的人，導致金溥聰或蕭旭岑，可能都認為對方在操縱馬英九。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，如果馬英九真如今日多方指證之病情嚴重，那麼金溥聰想要拿到他的委託書，甚至馬英九還在驅逐蕭旭岑的當天現身現場，這個過程很難沒有周美青的放行和協助。馬家人對此事可能是知情且同意。

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胡采蘋指出，只要世人不知情，失智的前總統就仍然能有影響力，公開發表聲明、接受書面訪問、短暫的在公開活動中露面，甚至錄音錄影致詞，馬前總統仍然能作為一個政治資產對政局發揮影響力。然而一旦戳穿事實，就能破壞這種影響力，我用不了，你也別想用。公開病情的直接效果，就是毀掉這個政治資產。

她認為，要暗示或揭穿馬英九病情這麼大的事情，蕭旭岑獨自是做不出這個決定的，肯定跟人反覆討論過，把正面負面影響都考慮過。公開病情對馬英九的傷害最大，未來他出席任何場合都是相當沒有尊嚴的，外界只會注意他的病態有多嚴重。

胡采蘋說，蕭旭岑既然已經找到新主，為了不讓金溥聰拿下這塊政治資產，最後的決定就是毀了它。保護自己聲譽的方法有很多種，公開病情其實不太可能是什麼單純的保護聲譽之舉，這其實是一個很大的政治決定。

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