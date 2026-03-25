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    首頁 > 政治

    馬英九指違反財政紀律 蘇俊賓發文替蕭旭岑背書

    2026/03/25 21:26 記者鄭淑婷／桃園報導
    與蕭結識20多年的桃園市副市長蘇俊賓今（25日）晚間在臉書發文指出，他所認識的蕭是謹守分際、有所不為的人，「很多捕風捉影的指控，我個人是不相信」。（資料照）

    與蕭結識20多年的桃園市副市長蘇俊賓今（25日）晚間在臉書發文指出，他所認識的蕭是謹守分際、有所不為的人，「很多捕風捉影的指控，我個人是不相信」。（資料照）

    馬英九基金會內部風波延燒，前執行長蕭旭岑、王光慈「被迫離職」，馬英九直指蕭違反財政紀律，蕭則在臉書反擊說，馬英九知情卻忘了很多事；與蕭結識20多年的桃園市副市長蘇俊賓今（25）日晚間在臉書發文指出，他所認識的蕭是謹守分際、有所不為的人，「很多捕風捉影的指控，我個人是不相信」，未來就讓證據說話，也期待馬總統身體健康。

    對於馬辦近日的內部紛擾，蘇俊賓打破沉默、透過臉書一次說明。他指出，自己認識蕭非常多年，當年他是國會小助理，蕭則是國會記者，兩人在公共政策和環境議題常有交流，蕭也很願意在有限的版面中露出，可以說是位「熱血記者」，一轉眼這些已是20多年的事，其後兩人在黨部或執政團隊也有多次共事，共同經歷一次次的成功與失敗，他應該算是有很多角度可以觀察蕭的人。

    蘇俊賓指出，在他眼中，蕭是一個沉穩、厚道、非常有分寸的人，這樣的人受到了這麼大的指控，老實說他很驚訝。蘇俊賓強調，他很少背書，也沒什麼立場背書，但看到蕭這段時間受的傷害，他忍不住想說，因為他所認識的蕭是一個謹守分際、有所不為的人，小心翼翼地拿捏著這條線，一路走來沒什麼改變，很多捕風捉影的指控，他個人是不相信的，未來就讓證據說話吧。

    蘇俊賓表示，希望這些紛紛擾擾不要亂了國民黨該扮演角色的節奏，也期待馬總統身體健康，畢竟馬是為國家貢獻這麼多的人。

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