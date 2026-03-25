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    首頁 > 政治

    國際人士拜會不斷 南韓駐台北代表部今會盧秀燕加強交流

    2026/03/25 21:19 記者蘇孟娟／台中報導
    駐台北南韓代表部代理代表高尚郁（左）拜會盧秀燕。（圖：市府提供）

    駐台北南韓代表部代理代表高尚郁（左）拜會盧秀燕。（圖：市府提供）

    台中市長盧秀燕甫完成訪美，今又有駐台北南韓代表部代理代表高尚郁到市府拜會，雙方交流經貿、文化、觀光等相關議題，盧秀燕指出，台韓交流越來越密切，台中也有直飛南韓首爾、釜山等地航線，盼未來城市之間強化聯繫交流，也歡迎南韓國會及地方議員來訪，增加彼此互動。

    盧秀燕指出，韓台互為重要貿易夥伴，且雙方觀光熱度持續升溫，去年南韓來台旅客超過百萬人次，今年年初更有顯著成長，南韓以醫美觀光聞名全球，而台灣的「健檢觀光」也吸引不少外籍遊客在旅程中安排專業健康檢查，未來可強化城市間的聯繫，增進雙方在經貿與民生合作。

    盧秀燕還說，台中是風靡全球的珍珠奶茶發源地，台中的在地釀酒文化也極具特色，包含霧峰農會酒莊的清酒，以及優質的威士忌與葡萄酒，展現出不輸給58度金門高粱的在地風味，歡迎南韓朋友來到台中，深入走訪各具特色的酒莊與美食發源地。

    高尚郁則說，目前約有4、500位韓僑在台中定居生活，顯見台中是個宜居的城市，南韓長期關注並學習台灣先進的健保制度，雙方在醫療體系上有許多互相激盪的空間；他另說，隨著韓團與啦啦隊文化在台引發熱潮，以及經貿往來的日益頻繁，台韓之間的合作範疇將會持續擴大，期待未來能在政府及民間企業等各層面，建立更深厚的夥伴關係。

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