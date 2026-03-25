破壞財政紀律遭馬英九開鍘？ 「20年交情」友人揭蕭旭岑人品！

國民黨副主席、前馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

馬英九基金會前執行長蕭旭岑與前員工王光慈「被迫離職」，馬政府時期的國安會祕書長金溥聰「奉命」帶人驅趕蕭旭岑，馬英九則直指蕭旭岑破壞財政紀律，送請司法機關調查，宛若宮廷鬥爭的戲碼引發關注。和蕭旭岑有超過20年私交的桃園副市長蘇俊賓，今（25日）公開替蕭旭岑為人背書。

蘇俊賓今晚在臉書發文，「這段時間，很多媒體朋友問我，我都以不便表示意見回覆。今天，我一次說明我的了解。我認識蕭旭岑非常多年了，當年我是個國會小助理，他是國會記者。我對於公共政策和環境議題很有興趣，常常發掘一些議題，想找人討論，也期待媒體多一些報導。當年的旭岑、聯合報的范凌嘉，都是很願意讓這些公共政策在有限的版面中露出的熱血記者，一轉眼，是20多年前的事了。」

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「後續，我們多次共事。不論是在黨部，或者是在當年的執政團隊，一起經歷過一次次成功和失敗、國民黨的起伏，我應該算是有很多角度可以觀察他的。在我眼中，他是一個沉穩、厚道、非常有分寸的人，這樣的人，在這個時候受到了這麼大的指控，老實說，我很驚訝。」

他接著說：「我很少背書，也沒什麼立場背書。但看他這段時間受的傷害，我忍不住想說，這些年來，我所認識的旭岑，是一個謹守分際、有所不為的人，小心翼翼地拿捏著這條線，一路走來沒什麼改變。很多捕風捉影的指控，如果要問我，我個人是不相信。未來，就讓證據說話吧，也期待這些紛紛擾擾，雖然話題性很高，不要亂了在野的國民黨該扮演角色的節奏。大家團結一點，在公共政策、台灣的國際關係與兩岸關係讓國家走回中道。」

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