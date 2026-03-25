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    首頁 > 政治

    盧秀燕訪美自曝「他們問的都是國政」 江肇國提醒市政不要偏廢

    2026/03/25 20:29 記者蘇孟娟／台中報導
    江肇國與盧秀燕針對市長出訪美國議題唇槍舌戰。（圖：擷自議會直播）

    江肇國與盧秀燕針對市長出訪美國議題唇槍舌戰。（圖：擷自議會直播）

    台中市長盧秀燕完成訪美返國，台中市議員江肇國今質詢盧秀燕，出訪跟台中有關的是什麼，盧秀燕自曝，「他們問的都是國政」；江肇國質疑，她任期最後1年，已分一半心思在國政。

    盧秀燕訪美11天，行前曝「出訪超越城市外交」，更曝赴美釋「疑美論」，出訪期間更多次曝與美方國務院、戰爭部及美眾議員會面並拜訪美國在台協會（AIT）華盛頓總部、美國智庫學者等，更稱與美方多次談及軍購案等。

    江肇國今在議會問她曝跟這些單位會面，展現美方對她很重視，她個人政治資產增加，但跟這些人會談內容跟台中有關的是什麼；盧秀燕先自曝「基本上他們問的都是國政」，又說，有兩個跟台中有連結，包括無人機及晶片、半導體。

    江肇國說，她在任期最後1年根本已分一半心思在國政；盧秀燕不滿指江肇國花5分鐘談國政，「我是被動配合你、你不談市政並不是我自己標榜」，還說，「請議員回歸市政問題我來回答」。

    江肇國直指，她展現出來的訪美成果都在談國政，自稱這次訪美是30多年來出訪任務最重的一次，結果從事前到事後端出來的菜均是國政，要關心國政沒問題，但市政不要偏廢，出訪看不到帶來市政效益。

    江肇國還說，她用台中市預算去美國做個人政治秀，拿回來的成果卻全是國政，議員為何不能問；對此，盧秀燕拒絕再回應。

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