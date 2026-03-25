金門春祭國殤大典 金防部首獻「金門之光」致敬先烈

金防部敬奉「金門之光」紀念章，以象徵國軍榮譽的標誌，向先烈致上崇高敬意。（讀者提供）

金門縣政府今天在太武山忠烈殿舉行「春祭革命先烈暨國軍陣、公亡將士祭典」，金門縣副縣長李文良、金門防衛指揮部指揮官黃先任中將共同主祭；祭典中首次敬獻「金門之光」紀念章，以象徵國軍榮譽的標誌，向先烈致上崇高敬意。

青年節前夕，縣府於忠烈殿辦理春祭國殤大典，李文良代表因公赴台的縣長陳福海與黃先任擔任雙主祭，率縣府及金防部團隊，與海巡署金馬澎分署第12巡防區主任簡日成、金門岸巡隊長吳孟哲等人與祭。全程依古禮科儀進行，在金門縣宗族文化研究協會創會理事長黃奕展抑揚頓挫的祭文聲中，儀式簡單、隆重，場面莊嚴肅穆。

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李文良說，緬懷先烈為國犧牲的精神，更應該記取戰爭帶給世人的啟示，追求和平才是人類的普世價值；也希望兩岸之間可以長長久久，永遠不要再有戰爭。

金防部於此次春祭，首度獻上「金門之光」紀念章，這款紀念章的授帶是以金防部隊徽結合國旗青天白日滿地紅為設計元素，象徵中華民國建軍精神。隊徽的主體是以1盞燈塔，散發12道光芒普照大地，寓意指引部隊前進的方向，確保地區安全、穩定民心。

金防部指出，章體的設計，意涵國軍黃埔精神的薪火傳承，並以國軍第118師參與古寧頭戰役獲頒戰時特著戰功的榮譽虎旗為核心，「五角星」意旨國軍榮譽標誌，藉以表彰「3大戰役」的歷史榮光，猛虎象徵國軍驍勇善戰的精神。

金門縣政府舉行「春祭革命先烈暨國軍陣、公亡將士祭典」，金門縣副縣長李文良（右1）、金門防衛指揮部指揮官黃先任（右2）中將連袂出席。（記者吳正庭攝）

金門縣政府「春祭革命先烈暨國軍陣、公亡將士祭典」由副縣長李文良（右2）、金防部指揮官黃先任中將共同主祭。（記者吳正庭攝）

金門春祭國殤大典由金門縣宗族文化研究協會創會理事長黃奕展朗讀祭文，場面莊嚴肅穆。（記者吳正庭攝）

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