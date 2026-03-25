澎湖七美海域出現可疑權宜輪滯留 海巡嚴密監控

坦尚尼亞籍貨輪「永恆一號」，長期在七美海域徘徊。（台灣區域安全通報提供）

根據台灣區域安全通報指出，3月22日3艘台灣海巡艦艇在台灣北岸約48海浬區域，包圍坦尚尼亞籍貨輪「永恆一號」（ETERNAL1），懷疑是中國權宜輪，海巡單位已嚴密進行監控，防範不法情事。

台灣區域安全通報指出，權宜輪ETERNAL1，3月份一直在七美西南海域浪流連，似乎在進行海上非法交易，3月18日沿著澎湖西邊海域北上至台灣北部。根據了解，該船在2月14日春節前從香港接近台灣南部海域，接下來一個月時間，一直在澎湖周遭海域徘徊。

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2月18日之後往台灣北航行，詭異換掉坦尚尼亞旗幟，改用蒙古旗幟，易幟之後還持續徘徊在台灣北部海域，海巡署不斷長期監控該船動態。根據過去2年的動態紀錄，該船一直在台灣與南韓之間不斷航行，且長期沒有目的港口，並且多次關掉AIS船舶辨識系統，因此成為海巡此波查緝重點。

澎湖海巡隊表示，2月24日澎湖海巡隊10087巡防艇發現其蹤影，並予以驅離；2月26日連江艦再度發現驅離，之後就未見其蹤影。由於權益輪在台灣海域屢傳破壞海底電纜，影響台灣通訊設備，成為國安漏洞，因此成為高度重點戒護對象，防止中國灰色侵擾不斷，造成台灣國防危機。

三月二十二日三艘台灣海巡艦艇，包圍坦尚尼亞籍貨輪「永恆一號」。（台灣區域安全通報提供）

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