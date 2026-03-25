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    首頁 > 政治

    脫黨參選？陳重文被判有罪仍登記 稱爭取連任是最大目標

    2026/03/25 16:12 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨台北市議員陳重文今前往黨部登記參選。（記者甘孟霖攝）

    國民黨台北市議員陳重文今前往黨部登記參選。（記者甘孟霖攝）

    國民黨台北市議員登記參選今（25日）截止，涉入台智光案、農會賄選案而被判有罪的現任議員陳重文，今也到場登記。針對媒體詢問是否脫黨參選？陳重文強調，基層的期盼一定會重視，爭取連任是最大目標。

    國民黨台北市黨部主委戴錫欽先前受訪指出，只要涉入司法案件，且一審宣判有罪的話，原則上就不能被國民黨提名參選，除非在登記前相關判決已經翻案。

    陳重文今前往黨部登記受訪說，現在還是黨員，任務就是幫國民黨在士林北投開疆拓土，也要幫台北市長蔣萬安延續市政，這是他一直以來的目標，判決確定以前他都可以登記，至於黨要怎樣處理，他會尊重黨的機制。

    媒體追問，如果最終黨認定不符資格，是否有可能脫黨參選？陳重文說，服務基層已經12年，基層的期盼以及在地的聲音，他一定會重視，會以爭取連任為最大目標來努力，服務士北選民，以及爭取地方建設，並為市長捍衛市政延續，這是他的目標。

    陳重文也說，地方服務一直沒有中斷，就算市議會休會期間，書面質詢也沒有中斷，更是全議會提出最多書面質詢的議員，希望持續為民眾來發聲。

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