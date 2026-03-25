蕭旭岑被控「違反財政紀律」遭馬英九切割！ 國台辦發聲了

國台辦成員朱鳳蓮今日表示，近年來，馬英九基金會積極開展兩岸交流活動，受到兩岸各界廣泛關注和積極評價，為促進兩岸廣大群眾特別是青年交流前進、推動兩岸關係和平發展發揮了積極作用。（翻攝直播）

馬英九基金會前執行長、國民黨副主席蕭旭岑遭前總統馬英九切割，基金會日前發聲明質疑「違反財政紀律」。週刊更驚爆，此人事變動是馬英九發現近年有人利用馬辦名義「在中國做一些事」。對於馬辦人事一連串紛擾，中國國台辦今日表示，近年來馬英九基金會積極開展兩岸交流活動，為推動兩岸關係和平發展發揮了積極作用。

國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會指出，近年來，馬英九基金會積極開展兩岸交流活動，受到兩岸各界廣泛關注和積極評價，為促進兩岸同胞特別是青年交流往來、推動兩岸關係和平發展發揮了積極作用。我們願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，與台灣各政黨、團體和各界人士共同加强兩岸各領域交流合作和人員往來，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

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另外，媒體問及，國民黨主席鄭麗文近期表示，台灣不需要在中美之間選邊站。對於推動兩岸關係改善，中方會釋出同等善意，以對話取代對抗。

朱鳳蓮回應，要和平、要發展、要交流、合作是島內主流民意。我們願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流往來，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

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