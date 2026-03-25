籲立院審國防特別條例與總預算 鄭麗君：無人機是關鍵戰略產業

行政院副院長鄭麗君繼22日發布新聞後，今在臉書再度重申，無人機是國家戰略產業，具有民主供應鏈與國防自主雙重目標，加速發展刻不容緩，請國人共同關注相關草案及預算審查。（資料照）

行政院副院長鄭麗君繼22日發布新聞後，今在臉書再度重申，無人機是國家戰略產業，具有民主供應鏈與國防自主雙重目標，加速發展刻不容緩，請國人共同關注相關草案及預算審查。如果無人機相關預算遲遲無法完成審議，不僅嚴重衝擊國軍戰力及國安韌性，亦將延宕我國無人機產業發展，衝擊台灣在全球供應鏈中已逐步形成的戰略地位！

鄭麗君說，立法院外交及國防委員會、財政委員會排定本週審查行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，其中包括無人載具及其反制系統的特別預算規劃，用於遠距偵蒐、攻擊任務等用途，以及各級指揮所、地面部隊、重要軍事基礎設施的安全防護。我們希望立法院支持行政院版草案，儘速審議通過行政院版國防特別條例，以及行政院去年八月底早已函請立法院審議的115年度中央政府總預算案。

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鄭麗君強調，從俄烏戰爭到近期中東衝突的實戰經驗顯示，無人機在不對稱作戰中扮演重要角色，凸顯了無人機產業的戰略性，無人機產製能力的提升就是國防自主實力的增強。此外，無人載具可多元應用於醫療、運輸、農業、防災、國土測繪、海域、全社會防衛韌性眾多領域，已在國際上形成「非紅供應鏈」需求的龐大商機。

行政院於2024年召集跨部會組成「無人載具發展專案會議」，擬定了「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三大政策目標，並由經濟部統籌提出「無人載具產業發展統籌型計畫」（2025-2030年），預計共將投入442億元，支持技術開發，打造國內完整供應鏈。

在過去一年多政府與產業公私協力共同努力下，我國無人機產值由2024年的50億元，成長至2025年的129億元，整體成長幅度超過2.5倍；其中無人機整機外銷金額更由2024年的1.4億元，成長至2025年的29.5億元，外銷成長值達21倍，顯示台灣無人機已成為民主陣營的重要夥伴。此刻，無人機產業發展的腳步不能停下來，如果沒有預算的持續支持，這一切恐將停頓。

鄭麗君說，在行政院所提出的國防特別條例草案所規劃的無人載具及其反制系統採購的特別預算外，在115年度中央政府總預算案中，各部會也已編列攸關無人機發展等公務預算超過72億元，再加上已經立院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，這三筆預算將提供我國無人機產業能快速發展的完整拼圖，缺一不可。

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