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    首頁 > 政治

    民進黨汐止金山萬里市議員初選 正國會新面孔奪提名資格

    2026/03/25 12:12 記者黃子暘／新北報導
    蔡美華登記參加新北市第11選區民進黨市議員初選，取得提名資格。（蔡美華提供）

    蔡美華登記參加新北市第11選區民進黨市議員初選，取得提名資格。（蔡美華提供）

    年底將舉行九合一選舉，民進黨新北市黨部昨日辦理市議員第十一選區（汐止、金山、萬里）民調，今（25）日公告該區初選民調結果。民進黨該區預計提名2席（含1席女性保障名額），根據民調結果，現任市議員張錦豪以民調成績0.2795名列第一，取得競爭連任資格，前外交部長林佳龍幕僚蔡美華（正國會）以民調0.1345名列第二，獲得提名資格。

    除張錦豪，第11選區民進黨有現任市議員周雅玲，不過周雅玲未登記參加初選，確認不爭取連任；原挑戰第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）的新北市議會民進黨團前任主任朱誼臻意外改戰第11選區，蔡美華則在登記最後一日壓線閃電完成登記，使該區成為新北市意外需要初選的市議員選區。

    蔡美華曾在接受記者訪問時表示，她自幼在新北市成長、就學、就業，是新北市民，在確定周雅玲不再競選連任後決定參選；初選開跑，蔡美華也取得周雅玲表態支持，喊出「雅玲交棒，美華接力」，料成民調一大助力，奪下該區提名資格。

    此外，民進黨市黨部公告，依照抽籤結果，今日將辦理第8選區初選。

    民進黨新北市黨部昨日辦理市議員第十一選區（汐止、金山、萬里）民調，今（25）日公告該區初選民調結果。（民進黨新北市黨部提供）

    民進黨新北市黨部昨日辦理市議員第十一選區（汐止、金山、萬里）民調，今（25）日公告該區初選民調結果。（民進黨新北市黨部提供）

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