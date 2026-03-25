馬辦家變！馬為何找金溥聰？蕭旭岑：不知有心人士有無包括他

馬英九基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑25日在國民黨中央黨部召開記者會，語帶哽咽表示很遺憾也很難過要走到今天這一步。（記者張嘉明攝）

國民黨副主席蕭旭岑近日捲入前總統馬英九基金會人事疑雲，被控破懷財政紀律。蕭旭岑今天受訪正告在背後的「有心人士」及馬英九基金會執行長戴遐齡，「你們或許不太知道馬前總統的情況，但是現在事已至此，你們還要當幫兇嗎？」不過，媒體詢問，馬英九為何要找前國安會秘書長金溥聰處理此事，蕭則說，不知金扮演的角色，「不知道有心人士有沒有包括他」。

蕭旭岑表示，他很難過、遺憾要走到今天這一步，「我要跟馬家人說聲抱歉，我答應馬家人的承諾，我一定要保護馬總統到最後一刻」，因此即使這一陣子以來有許多對他個人不實的汙衊，他都忍受，因為他不想要傷害到馬總統，但今天已經是退無可退。

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蕭旭岑說，他覺得重點不是在馬總統，「我很心疼他」。「現在要正式正告在背後的有心人士，你們到底是何居心？」為什麼在他當了副主席之後才發動這些攻擊，針對兩岸關係，針對國民黨主席鄭麗文，針對藍白要進行毀滅性的破壞，不惜讓綠營轉移到核能的焦點也要做這件事情，你們動機是什麼？

蕭旭岑說，同時他也要呼籲戴遐齡執行長及參與的一些人士，「你們或許不太知道馬前總統的情況，但是現在已經事已至此，你們還要當幫兇嗎？」他只有一句話，他的清白絕對經得起檢驗。

媒體詢問馬英九是否有給金溥聰委託書處理人事，蕭說，他沒看到委託書，要去問相關人。

媒體再問，馬英九為何要找金溥聰？蕭說，不清楚金溥聰扮演的角色，「你們要去問金」，「我也不知道有心人士有沒有包括他，你們要去問他」，但是確實在這個時機點非常的奇怪，為什麼在他擔任副主席推動兩岸交流，而且現在是兩岸關係最重要的時刻，要來發動這樣的一個攻擊，莫須有的罪名。

蕭旭岑說，小小的一個基金會，他這幾天遇到多少人跟他說「你們那麼辛苦，這麼少的資源還在指控你們，真是看不過去」。也有年輕的媒體同業安慰他，指真正保護馬總統的人被趕出去，完全不想保護馬總統只想利用馬總統的人進來。

蕭旭岑說，最後他要感謝馬家人在這段時間給他的鼓勵跟打氣，他們有人說他受委屈了，「為了馬總統我願意委屈」。

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