疑馬英九、蕭旭岑反目是為「兩岸主導權」？林楚茵：馬鄭之爭

馬英九基金會前執行長蕭旭岑「被離職」事件延燒，前總統馬英九不僅直指蕭違反財政紀律，更罕見接受媒體專訪指控蕭常赴中接觸很多台商，中間有無財務上的關係都沒有向他說明等。（資料照）

馬英九基金會前執行長蕭旭岑「被離職」事件延燒，前總統馬英九不僅直指蕭違反財政紀律，更罕見接受媒體專訪指控蕭常赴中接觸很多台商，中間有無財務上的關係都沒有向他說明等；蕭則反擊馬英九知情卻「忘了很多事」。對此，民進黨立委林楚茵今直言，國民黨主席鄭麗文默許蕭以副主席身分在黨中央回應此事，是否想在鄭習會前拉回兩岸之間的主導權，是不是「馬鄭之爭」？

林楚茵表示，馬英九第一時間的聲明讓大家相當錯愕，馬怎麼會如此冷血、恩斷義絕，對跟著他十多年的蕭旭岑；如今這個戲就像連續劇、宮鬥劇越演越烈，而蕭旭岑凌晨的聲明也讓人霧裡看花，如同閱讀智力大考驗。

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針對蕭旭岑指稱，「馬前總統忘記了很多事」，林楚茵質疑，馬英九是忘記了、害怕想起來，還是根本沒有辦法想起來。但無論如何，從蕭昨天在黨中央用副主席身分召開記者會回應此事，顯見在鄭習會前，鄭麗文應該也是默許蕭這樣的動作，是不是想要拉回兩岸之間的主導權，是不是「馬鄭之爭」國民黨自己最清楚。

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