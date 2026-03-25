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    首頁 > 政治

    北市獲「李光耀世界城市獎」 蔣萬安：生生喝鮮奶被讚「very smart」

    2026/03/25 11:11 記者孫唯容／台北報導
    市長蔣萬安今（25）日受訪表示，這次全台灣首次獲得李光耀世界城市獎的殊榮。蔣也透露，評審團對於生生喝鮮奶的政策印象深刻，認為「very smart」。（資料照）

    市長蔣萬安今（25）日受訪表示，這次全台灣首次獲得李光耀世界城市獎的殊榮。蔣也透露，評審團對於生生喝鮮奶的政策印象深刻，認為「very smart」。（資料照）

    台北市政府榮獲新加坡「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize）的特別獎，也被稱為「城市界的諾貝爾獎」。市長蔣萬安今（25）日受訪表示，是全台灣首次獲得李光耀世界城市獎的殊榮，評審團對「生生喝鮮奶」的政策印象尤為深刻，認為「very smart」。

    台灣人工智慧博覽會AI EXPO Taiwan開幕今天開幕，蔣萬安出席開幕儀式前受訪，被問及獲得李光耀世界城市獎時表示，李光耀世界城市獎是國際公認全球城市治理的諾貝爾獎，台北市政府非常榮幸提出申請，最終能夠獲得特別獎的殊榮，「這不只是台北市第一次，也是全台灣第一次有城市獲得李光耀世界城市獎的殊榮。」

    蔣萬安說明，評選過程很嚴謹並歷經很多階段，這是全球主要城市競爭激烈的一個獎項，因此他要特別感謝歷任的市府團隊，以及公私協力，還有所有市民朋友共同努力的成果，他們會持續努力。

    蔣萬安透露，評選的最後階段，特別派一個國際評審團，納入新加坡以及世界各地對城市治理不同領域的專家學者，實際到城市去走訪、評鑒，拜會公部門以及民間各個團體。國際評審團對台北市推出的「生生喝鮮奶」政策印象深刻，認為結合了數位治理以及民生服務「very smart」。

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