徐春鶯案燒出「中配滲透疑雲」 律師指恐不只1人承中國旨意辦事

曾列不分區立委安全名單的中配徐春鶯被控長期與對岸組織接觸並回報國內政情報。（記者楊心慧攝）

曾列不分區立委安全名單的中配徐春鶯被控長期與對岸組織接觸並回報國內政情報，且依指示在2022年台北市長選舉及2024年總統大選期間，替市長候選人黃珊珊與總統候選人柯文哲站台助選，被新北地檢署依違反《反滲透法》等罪起訴。律師陳君瑋分析，民眾黨連續提名2個不分區的中配出問題，恐怕皆承自中國的旨意來辦事，柯文哲與其擔心自身的司法案，更應擔心民眾黨可能泡沫化。

陳君瑋指出，徐春鶯起訴書，最受人矚目的是「反滲透法」，起訴事實令人毛骨悚然；檢方認定徐春鶯受中共滲透來源指示，為候選人柯文哲、黃珊珊宣傳、站台，另外還有2個行為，包含涉嫌掩護中國高層官員潛入台灣，並長期與對岸往來，回報台灣政情，也就是掩護官員與情資回報，起訴也指其涉嫌「以動員中配為籌碼，向政黨索取不分區席次」。

請繼續往下閱讀...

民眾黨不分區名單從一度擬提名中配徐春鶯，再到由中配李貞秀接替，卻接連因國籍、戶籍問題陷入偽造文書與失序言行風波。陳君瑋說，李貞秀一連串「違反常人」的舉動，國台辦還給予鼓勵支持，背後是不是有一隻看不見的手，包含不分區席次索取、情報回覆？背後是否跟徐春鶯有類似狀況？李貞秀恐怕是潛在「反滲透法」的嫌疑人？

至於為何李貞秀還沒被調查，陳君瑋認為，徐春鶯本身犯了地下匯兌「銀行法」與詐貸「詐欺罪」，皆是顯而易見的大罪，在「打詐」的年代，只要一個車手往上咬徐春鶯，徐春鶯手機就會被扣押，接著「反滲透法」的對話事實也會曝光，李貞秀要拜託自己沒有刑事犯罪被調查，一旦往上追查，很可能變成「徐春鶯2.0」。

陳君瑋指出，民眾黨連續提名2個不分區的中配，1個徐春鶯被羈押起訴，1個李貞秀雙重國籍，硬佔著位子不下來，也令人質疑，民眾黨內的「中配籍的不分區立委」，是否都是承自中國的旨意來辦事，身爲黨主席的柯文哲能夠置身事外嗎？

陳君瑋分析，依據政黨違憲解散規定，「統促黨」因為中資介選、黑幫背景、國安威脅，有被解散之虞，正在大法官審查中，上述規定都跟民眾黨類似，民眾黨會不會哪一天被宣告解散，8席立委瞬間消失？柯文哲擔心自己的司法案子，更應該擔心民眾黨可能泡沫化了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法